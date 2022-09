3 nguyên nhân khiến karaoke, vũ trường xảy ra cháy

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết bộ này thường xuyên phối hợp với Bộ Công an, cụ thể với Cục PCCC rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy định về PCCC cho nhà và công trình.

Về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC cho các công trình và nhà, đến nay cơ bản đầy đủ.

Riêng đối với PCCC cho karaoke và vũ trường, Bộ Công an từ năm 2015 đã ban hành thông tư riêng và sửa đổi năm 2020 như một tiêu chuẩn riêng về PCCC cho karaoke và vũ trường.

Trong đó quy định rất cụ thể về khoảng cách an toàn của cơ sở karaoke đối với công trình lân cận, quy định về chịu lực của nhà và kết cấu chịu lực, quy định tường vách ngăn cháy, quy định về chống cháy lan, quy định về lối thoát nạn, ít nhất phải có hai lối thoát nạn, quy định về hệ thống âm thanh, quy định về vật tư trang trí, nội thất, quy định về biển quảng cáo không được che khuất toàn bộ mặt tiền để chặn các lối thoát hiểm…

Về cơ chế kiểm soát PCCC, theo quy định hiện nay có ba bước.

Bước thứ nhất, khi cấp phép xây dựng, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa các trụ sở để kinh doanh karaoke, vũ trường thì khi cấp phép xây dựng đối tượng này phải chịu thẩm duyệt về thiết kế PCCC và phải được kiểm tra, nghiệm thu.

Bước thứ hai, khi cấp phép hoạt động cho thuê vũ trường do cơ quan quản lý văn hoá cấp phải có giấy chứng nhận bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cháy nổ.

Bước thứ ba là hằng năm theo định kỳ, cơ quan PCCC kiểm tra công tác PCCC.

Tóm lại, hệ thống pháp luật để kiểm soát và quy định về quy chuẩn là bảo đảm. Câu hỏi đặt ra là tại sao các sự cố về cháy nổ, đặc biệt đối với kinh doanh karaoke, vũ trường vẫn đang xảy ra hiện nay? Nguyên nhân thế nào?

Theo ông Hùng, có ba nguyên nhân chính đặc biệt đối với karaoke và vũ trường.

Phần lớn hiện nay các cơ sở karaoke và vũ trường, đặc biệt là karaoke, trước năm 2015 và sau khi chúng ta kiện toàn hệ thống tiêu chuẩn an toàn, karaoke, vũ trường chủ yếu chuyển đổi từ nhà ở sang cơ sở kinh doanh. Do đó nhiều cơ sở không đạt tiêu chuẩn, ví dụ như quy định về hai lối thoát nạn rất khó thực hiện với nhà ở riêng lẻ.

Quy định về vật liệu phải bảo đảm không cháy, quy định về an toàn điện như thế nhưng lại phụ thuộc vào nguồn điện đấu nối… Rồi quy định về khoảng cách giữa cơ sở karaoke với nhà bên cạnh, nhiều lúc nhà dân xen kẹt ở giữa, các nhà liền nhau, trong trường hợp đó chúng ta có quy định tường ngăn cháy, nhưng các cơ sở lại không bảo đảm được.

Phần lớn trước năm 2015 các cơ sở kinh doanh như thế nên bây giờ khắc phục rất khó mặc dù bên công an kiểm soát rất chặt. Các công trình trong khu dân cư hiện hữu như Thủ tướng đã nói trong ngõ, hẻm, kiệt… nên gây khó khăn cho công tác PCCC. Đấy là thực tế tại các đô thị.

Về các giải pháp kiểm soát, cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động và kiểm tra định kỳ, khi xin cấp phép, họ xin xây dựng nhà ở riêng lẻ chứ không xin cấp phép để kinh doanh karaoke. Tuy nhiên họ lại cải tạo, sửa chữa sang kinh doanh karaoke nhưng cũng không xin phép nên bước đầu tiên rất dễ bị bỏ qua.

Ngoài ra ý thức của chủ sở hữu, vận hành không có các kỹ năng hướng dẫn, nhân viên thì không có các kỹ năng về chống cháy nổ, thoát hiểm… nên khi xảy ra sự cố thì rất khó xử lý.

Theo ông Hùng, cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt các hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn cũng như các quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà ở chuyển đổi công năng kết hợp kinh doanh.

Đối với những đối tượng tồn tại trước năm 2000, cần phải có những nghiên cứu để quy định cho linh hoạt, khả thi. Cần biên soạn các quy chuẩn, hướng dẫn, các quy định để hoàn thiện, như Thủ tướng đã nói hình như khâu an toàn điện khó kiểm soát, có ở trên giấy nhưng không cơ quan nào kiểm tra được. Phải có quy định về vận hành và kiểm tra.

Cuối cùng là trách nhiệm của chủ sở hữu, vận hành, có ý thức chấp hành các quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke.

Tập trung hoàn thành quy chuẩn an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ, các cơ sở kinh doanh đặc thù, nhạy cảm, trong đó có quán karaoke, vũ trường, quán bar, chợ, kho. Đặc biệt là liên quan đến việc chuyển đổi công năng sử dụng (như từ nhà ở chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh dịch vụ, vừa ở vừa kinh doanh, sản xuất).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với dịch vụ karaoke; quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường…