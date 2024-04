3 nhà đầu tư lớn của Nhật Bản đầu tư vào khu đô thị hơn 1 tỉ USD ở Bình Dương 17/04/2024 20:52

Ngày 17-4, UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và chủ đầu tư cho dự án khu đô thị Một Thế Giới (The One World), do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư chính.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư cho Kim Oanh Group.

Tại buổi lễ, Kim Oanh Group cùng ba đối tác của Nhật Bản (Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT) đã cùng nhau ký kết hợp tác đầu tư dự án khu đô thị Một Thế Giới.

Theo thỏa thuận, Kim Oanh Group chiếm 51% cổ phần, ba đối tác của Nhật Bản chiếm 49% cổ phần.

Ngoài ra, Kim Oanh Group còn ký kết hợp tác phát triển Trung tâm thương mại với Công ty Aeon Việt Nam. Công ty này sẽ phát triển và vận hành một trung tâm thương mại cao cấp quy mô lớn ngay trong khu đô thị Một Thế Giới.

Kim Oanh Group cùng 3 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản ký kết hợp tác.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group cho biết, dự án khu đô thị Một Thế Giới có quy mô gần 50 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD.

Dự án nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13 và đường Vành đai 3 đang được xây dựng.

Khu đất xây dựng dự án nằm giáp ranh giữa TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An, được xem là khu đất vàng.

Khu đất vàng này trước đây từng được quy hoạch xây dựng khu dân cư Hòa Lân.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đây là dự án có quy mô lớn về diện tích và nguồn vốn đầu tư. Dự án này có vị trí quan trọng ở TP Thuận An với mục tiêu sẽ trở thành một điểm nhấn của đô thị, hình thành một khu dân cư kiểu mẫu, nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận đầy đủ các tiện ích và dịch vụ chất lượng cao.

“Tôi tin tưởng với bề dày kinh nghiệm như Kim Oanh Group và các nhà đầu tư có uy tín đến từ Nhật Bản thì dự án này sẽ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng…góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan của TP Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung”, ông Minh nhấn mạnh.

Đây là khu đất vàng nằm trên quốc lộ 13 giáp ranh TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An.

Được biết, khu đất xây dựng dự án khu đô thị Một Thế Giới trước đây từng được gọi là dự án khu dân cư Hòa Lân. Cuối năm 2020, sau nhiều lần tranh chấp Kim Oanh Group đã được nhận lại khu đất này.

Sau nhiều năm bỏ trống, đến nay khu đất vàng này một được khởi động bằng một siêu dự án.