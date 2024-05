3 tên cướp khống chế bé gái 12 tuổi cướp xe đạp điện 14/05/2024 10:30

(PLO)- Trong 3 ngày, Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã phá thành công 2 vụ cướp, khởi tố 5 bị can, trong đó có vụ 3 tên cướp khống chế bé gái 12 tuổi cướp xe đạp điện

Ngày 14-5, một lãnh đạo Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong vừa phá thành công 2 vụ cướp và đã khởi tố 5 bị can về tộp cướp tài sản.

 2 tên cướp Lê Văn Hiển và Nguyễn Thành Tâm tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1-5, tại khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, bé gái NHKL (12 tuổi) bị 3 thanh niên dùng vũ lực khống chế cướp xe đạp điện và 1 điện thoại di động.

Qua quá trình xác minh, điều tra, Công an huyện Tuy Phong đã làm rõ 3 nghi can thực hiện vụ cướp xe đạp điện gồm Ngô Ngọc Sơn (19 tuổi), LNM và NTT đều 14 tuổi (cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố, bắt giam Ngô Ngọc Sơn riêng hai tên cướp nhí còn lại, công an khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Hai ngày sau, vào khoảng 22 giờ ngày 3-5, tại khu vực chùa Minh Đạo thuộc khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa tiếp tục xảy ra một vụ cướp tài sản. Vào thời điểm trên, anh NLAT đang chở bạn gái bằng xe máy đi dạo thì bị 2 đối tượng dùng dao khống chế và cướp 1 điện thoại di động.

Qua truy xét, Công an đã khởi tố, bắt giam Lê Văn Hiển (26 tuổi) và Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), cùng trú tại khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa.