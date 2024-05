3 tháng đầu năm 2024, TP.HCM phát hiện 5 vụ tham nhũng, tiêu cực 04/05/2024 16:13

UBND TP.HCM vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I-2024.

Qua báo cáo của các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trong quý I-2024, TP.HCM có 5 vụ tham nhũng, liên quan đến bảy người. Trong đó, 2 vụ/2 người tại Công an TP.HCM; 2 vụ/3 người tại Sở Y tế và 1 vụ/2 người tại quận 1.

3 tháng đầu năm 2024, TP.HCM phát hiện 5 vụ tham nhũng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo UBND TP.HCM, tại UBND quận 1, cơ quan CSĐT công an quận 1 đã phát hiện một vụ việc tham nhũng liên quan đến đơn tố cáo của người dân, hiện đang trong giai đoạn điều tra. Đó là vụ án nhận hối lộ, xảy ra tại vỉa hè công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão).

Tại Công an TP.HCM, công an các đơn vị đã kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả đối với 5/5 đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu liên quan tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ. Báo cáo cho biết năm vụ việc này đều là phản ánh hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong giải quyết vụ việc được giao.

Kết quả, Công an TP xác định đơn phản ánh tiêu cực của tổ tuần tra CSGT trên tuyến đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức vào ngày 15-8 có một phần đúng. Từ đó, đã xử lý không xét danh hiệu thi đua đối với hai cán bộ, khiến trách một cán bộ và cảnh cáo hai cán bộ.

Cũng trong quý I-2024, các cơ quan chức năng trên địa bàn TP tiếp tục xử lý 2 vụ/3 người liên quan tham nhũng, tiêu cực từ năm 2023 chuyển sang.

Gồm vụ án vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, BV TP Thủ Đức và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và dịch vụ Nam Phong. Từ tháng 1-2022 đến tháng 7-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố hai bị can là bà Trương Thị Bảo Trân, nhân viên phòng Vật tư - Trang thiết bị và bà Mai Lệ Quyên, nguyên Trưởng khoa Vi sinh, BV TP Thủ Đức.

Trong vụ nhân viên thu phí BV TP Thủ Đức không nộp đủ số tiền thu chi, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giam bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, nhân viên phòng Tài chính - Kế toán.

Hiện nay vụ việc này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Về kết quả điều tra các vụ tham nhũng, trong quý I-2024, Công an TP.HCM đã thụ lý điều tra 71 vụ, 361 bị can (kỳ trước chuyển sang 46 vụ, 229 bị can; điều tra bổ sung 3 vụ, 68 bị can; khởi tố mới trong kỳ 22 vụ, 64 bị can).

Về kết quả xử lý tài sản tham nhũng, qua công tác điều tra, TP.HCM đã thu hồi 28,3/51,4 tỉ đồng tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng.

Qua công tác truy tố, TP đã thu hồi 7,5/24 tỉ đồng tiền, tài sản tham nhũng. Qua công tác xét xử, TP đã thu hồi 40,4/232,2 tỉ đồng.

Cũng trong kỳ báo cáo, TP.HCM phát hiện 1 vụ/1 người có hành vi tham nhũng tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước với tổng số tiền tham nhũng là 195 triệu đồng.