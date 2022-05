3 vụ đuối nước liên tiếp khiến 3 học sinh tử vong

Sáng 11-5, thông tin từ UBND xã Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn khiến một nam sinh 7 tuổi tử vong.

Vào khoảng 17h chiều ngày 10-5, sau khi đi học về, em NTGP (ở thôn Tây Phú, xã Phong Bình) đi câu cá ở gần nhà.

Trong quá trình câu cá, em P không may bị trượt chân, rơi xuống khu vực nước sâu và tử vong sau đó.

Được biết, P. là con út trong gia đình có 3 người con, em hiện đang học sinh lớp 1 trường Tiểu học Phong Bình. Gia đình em P có hoàn cảnh khó khăn.

* Trước đó, khoảng 14 giờ chiều ngày 9-5, em THH học sinh lớp 8/1 Trường TH&THCS Thủy Tân, xã Thủy Tân (TX Hương Thủy) đi chơi cùng bạn, khi đến đập tràn ở khu vực hồ Bàu Họ ở thôn 1A xã Thủy Phù, cả nhóm rủ nhau xuống tắm.

Trong lúc đang tắm, thấy THH có biểu hiện đuối nước, nhóm bạn đi cùng chạy lên bờ gọi người đến tiếp cứu nhưng không kịp.

Trước đó, vào ngày 8-5, cháu LTBC (10 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà). Trưa cùng ngày, cháu C cùng với 2 người bạn đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá các cách nhà khoảng 500 m.

Tại đây, cháu C đã bị đuối nước, thấy vậy, 2 người bạn đi cùng chạy về kêu cứu với mẹ cháu C. Tuy nhiên, khi người mẹ ra đến nơi thì cháu C đã bị chìm.

Như vậy, trong 3 ngày qua, tại Thừa Thiên – Huế có 3 vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.