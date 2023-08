39 người dương tính ma túy trong quán karaoke ở Long An

(PLO)- Kiểm tra tại quán Karaoke Daimon ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, lực lượng công an phát hiện 39 người dương tính với chất ma túy.

Sáng 26-8, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, cho biết đã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khuya 24-8, Công an huyện Đức Hòa và Công an xã Đức Hòa Hạ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An ập vào quán Karaoke Daimon (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện tại ba phòng hát có 24 người đang bay lắc và 20 tiếp viên, nhân viên, khách đến hát có 25 nam, và 19 nữ; lực lượng thu giữ ba đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng (những người này khai đây là ma túy dạng khay) và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua test nhanh đã có 39/44 người dương tính với ma túy. Hiện vụ việc và nguồn ma túy do nhóm người sử dụng đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

