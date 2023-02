4 đơn vị phá vụ trộm 100 lượng vàng được khen thưởng

(PLO)- UBND quận 12, TP.HCM khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án vụ trộm 100 lượng vàng trên địa bàn.

Sáng ngày 6-2, UBND quận 12, TP.HCM đã tổ chức khen thưởng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét, bắt giữ tội phạm trong vụ trộm cắp tài sản hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng KT (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM).

Các tập thể được khen thưởng bao gồm: Công an phường Thạnh Lộc, quận 12; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận 12); Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) và Đội 7- Phòng PC02.

Như đã đưa tin, hôm 31-1, Công an quận 12 cùng Phòng PC02, Công an TP.HCM đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp ngụ phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở tiệm vàng KT, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Trước đó, ngày 29-1, khi chuẩn bị mở cửa tiệm để buôn bán như thường lệ, bà MTPD (chủ tiệm vàng KT) phát hiện tiệm vàng của mình có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra, bà D phát hiện mất một số lượng vàng lớn, gồm khoảng 88 lượng vàng trang sức 18K, 25 lượng vàng trang sức 24K… Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ phố khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua truy xét nhanh, Công an đã xác định Nu là thủ phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua đấu tranh mở rộng, người này còn khai nhận vào khoảng thời gian tháng 11-2021 đã gây ra một vụ trộm khác tại tiệm vàng Kim Hưng (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trong vụ trộm này, Nu lấy trộm số tài sản gồm bông tai, dây chuyền, nhẫn… Trị giá bán vàng tiêu thụ khoảng 780 triệu đồng.

NGUYỄN TÂN