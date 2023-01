Đã bắt được kẻ trộm hơn 100 lượng vàng ở quận 12

(PLO)- Công an TP.HCM đã nhanh chóng truy xét, bắt được kẻ trộm hơn 100 lượng vàng trên địa bàn quận 12.

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Quận 12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp bắt giữ kẻ trộm cắp tiệm vàng trên địa bàn quận 12.

Nghi phạm tên là Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Nu bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Công an cũng thu hồi các tang vật liên quan bao gồm số lượng lớn vàng trang sức có liên quan.

Trước đó, sáng ngày 29-1 (tức ngày mùng 8 Tết) bà D, chủ một tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) mở cửa hàng thì phát hiện đồ đạc bị xáo trộn.

Qua kiểm tra, người phụ nữ hốt hoảng phát hiện bị mất số lượng lớn trang sức bằng vàng 18K (ước chừng 88 lượng), một số trang sức bằng vàng 24K (ước tính khoảng 25 lượng).

Công an quận 12 sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng ban đầu nghi ngờ thủ phạm là nam giới, có dáng người ốm cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần màu xám, đi dép đỏ và đeo balo màu đen.

Nghi phạm đột nhập từ tiệm vàng từ ban công lầu 1.

NGUYỄN TÂN