4 người được khen thưởng gần 150 triệu vì tố cáo tham nhũng

(PLO)- Đà Nẵng lên phương án di dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; bố trí các địa điểm cùng lương thực để cho người dân sơ tán.

(PLO)- Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng tham gia phòng, chống bão và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

25/09/2022 16:51

(PLO)- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên vừa phát thông báo mưa to và rất to diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai do ảnh hưởng bão Noru.