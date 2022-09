4 thói quen ăn uống có thể gây mất cân bằng nội tiết tố

Theo Eat This, Not That, có rất nhiều yếu tố góp phần vào việc cân bằng nội môi của các hormone trong cơ thể, và một số yếu tố trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng thói quen ăn uống là một trong những lĩnh vực mà bạn có thể bắt đầu.

Chọn một số loại thực phẩm và tránh những thực phẩm khác có thể thúc đẩy sự cân bằng hormone lành mạnh hơn.

Dưới đây là 4 thói quen ăn uống cần tránh giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

Ăn quá nhiều (hoặc ăn thiếu)

Việc duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ sẽ góp phần vào việc điều chỉnh hormone phù hợp - nhưng ăn quá nhiều hoặc quá ít có thể ảnh hưởng tới hormone của bạn.

Cân nặng giảm hoặc tăng vọt do ăn quá nhiều hoặc ăn quá ít có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố, sau đó có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn của bạn.

Các hormone sinh sản nữ dường như bị ảnh hưởng đặc biệt bởi sự thay đổi cân nặng. Cả chỉ số khối cơ thể (BMI) dưới mức bình thường và trên mức bình thường đều có liên quan đến nguy cơ cao hơn về các vấn đề sinh sản liên quan đến hormone.

Một nghiên cứu được công bố trên NCBI cho thấy, phụ nữ thừa cân hoặc béo phì có nhiều khả năng mắc hội chứng buồng trứng đa nang và hội chứng chuyển hóa - hai tình trạng làm giảm khả năng sinh sản của họ.

Mặt khác, phụ nữ nhẹ cân có nhiều khả năng mắc các bệnh lý khác qua trung gian hormone ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, chẳng hạn như rối loạn chức năng buồng trứng và tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, theo Eat This, Not That.

Ăn quá nhiều đường

Bên cạnh việc góp phần làm tăng cân, thực phẩm có đường cũng có thể tàn phá nội tiết tố của bạn theo những cách khác nhau.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm được công bố trên Science Daily cho thấy, ăn nhiều fructose và glucose thực sự có thể làm tắt gen chịu trách nhiệm điều chỉnh estrogen và testosterone.

Theo nghiên cứu, phá vỡ sự cân bằng của các hormone sinh dục này có thể gây ra tác động gợn sóng, làm tăng nguy cơ bị mụn trứng cá, vô sinh, hội chứng buồng trứng đa nang và ung thư tử cung (đặc biệt là ở những phụ nữ thừa cân).

Một nghiên cứu khác được thực hiện trên động vật cho thấy chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đường đã làm gián đoạn chu kỳ kinh nguyệt và gây ra u nang buồng trứng.

Uống soda ăn kiêng

Chất làm ngọt nhân tạo có thể làm thay đổi vi khuẩn trong ruột, làm đảo lộn trạng thái cân bằng của leptin và ghrelin, các hormone điều chỉnh cảm giác đói và no.

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng chất làm ngọt không dinh dưỡng có liên quan đến các vấn đề cân nặng liên quan đến hormone như béo phì, tiểu đường loại 2 và hội chứng chuyển hóa.

Lạm dụng quá nhiều rượu

Lạm dụng quá nhiều rượu sẽ gây ra rắc rối cho sức khỏe hormone của bạn. Uống quá nhiều rượu có thể gây ra rối loạn nội tiết tố, làm gián đoạn sự liên lạc giữa hệ thống nội tiết, thần kinh và miễn dịch.

Hậu quả có thể gây ra như mất kiểm soát lượng đường trong máu, chuyển hóa estrogen, các vấn đề về tuyến giáp, rối loạn chức năng miễn dịch và các vấn đề về hormone khác có thể bắt nguồn từ việc tiêu thụ quá nhiều rượu, theo Eat This, Not That.