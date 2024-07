6 người chạy xe gây rối trật tự để ra oai, 4 người bị khởi tố 31/07/2024 19:05

Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đông Hà cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 người để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng. Ảnh: N.TUẤN

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP Đông Hà phát hiện một nhóm nam thanh thiếu niên cùng đi trên 3 xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe dàn hàng ngang, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, bốc đầu xe trên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà.

Tiến hành xác minh làm rõ nhóm người này gồm ĐVK (17 tuổi, ở Quảng Bình); HTC (18 tuổi), LBBL (17 tuổi), NKT (17 tuổi), TLB, LHC (cùng 15 tuổi, ở Quảng Trị).

Nhóm này khai nhận, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 22-2 đã cùng nhau đi trên 3 xe mô tô Honda Wave Alpha tháo biển số, lưu thông dọc theo tuyến đường Hùng Vương. Nhóm này cố ý thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ với ý thức coi thường pháp luật, thách thức lực lượng CSGT kiểm tra xử lý, vì lý do muốn thể hiện tính "anh hùng" xa lộ, "ra oai" với những người xung quanh.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can ĐVK, HTC, NKT, LBBL về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đây là 4 người có độ tuổi dưới 18 và trên 16 tuổi.