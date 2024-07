Bắt người đàn ông gây rối trật tự, đốt gạo trong thánh đường 13/07/2024 10:25

Ngày 13-7, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Ah Máth Jah Ry (Mách No, 53 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 24-5, sau khi uống thuốc điều trị cai nghiện ma túy tại Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, trên đường về nhà thì Jah Ry thấy có nhóm thanh thiếu niên đang học giáo lý trong Thánh đường AZ HAR (tổ 11, ấp Châu Giang).

Lúc này, Jah Ry dừng lại vào mở cửa phòng xem nhưng cửa đóng nên đã đẩy cửa mạnh nhiều lần tạo âm thanh lớn.

Ah Máth Jah Ry gây rối trật tự công cộng, còn dùng dầu máy để đốt gạo trong thánh đường. Ảnh: QM

Thấy vậy, nhóm thanh thiếu niên phòng kế bên qua xem thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi, đánh nhau với Jah Ry. Sau đó Jah Ry về nhà lấy một cây dao và một cây chỉa quay trở lại Thánh đường để phục thù.

Thấy Jah Ry cầm hung khí nên nhóm thanh thiếu niên hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài sân. Jah Ry tiếp tục đến phòng học dùng cán dao đập vào cửa kính nhiều lần rồi cầm dao và chỉa rượt đuổi nhóm thanh thiếu niên ngoài sân.

Được mọi người can ngăn, Jah Ry về nhà nhưng sau đó lại lấy dầu máy quay trở lại Thánh đường đổ lên các bao gạo trong phòng học, dùng bật lửa định phóng hỏa nhưng bật lửa không cháy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Tân Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường và mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Hiện, vụ án đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý.