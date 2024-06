An Giang mở cao điểm tấn công, trấn áp các nhóm thanh thiếu niên phạm tội 20/06/2024 16:12

(PLO)- Từ 26-6 đến 14-9, lực lượng Công an tỉnh An Giang sẽ mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, các nhóm thanh thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn...

Ngày 20-6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, các nhóm thanh thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch mở cao điểm được triển khai thực hiện từ ngày 26-6 đến 14-9.

Theo kế hoạch, đối tượng mà lực lượng Công an tỉnh An Giang cần tập trung đấu tranh là thanh thiếu niên phạm tội, có biểu hiện vi phạm pháp luật, côn đồ, càn quấy, không để hình thành các nhóm tội phạm mới; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do thanh thiếu niên gây ra; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án.

Bên cạnh đó, lực lượng tập trung triệt xoá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý; các loại tệ nạn xã hội, như số đề, đá gà, lắc tài xỉu, game bắn cá, cá độ bóng đá, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Giải bóng đá vô địch Châu Âu - EURO 2024...

Bé trai 10 tuổi ở tỉnh An Giang đang chơi game bằng điện thoại thì bị nhóm cướp nhí này dùng dao uy hiếp để cướp tài sản. Ảnh: CACC

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các nhóm thanh thiếu niên phạm tội

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như: giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm có tổ chức, ngáo đá, thanh thiếu niên phạm tội, sử dụng hung khí gây án, các đường dây ma tuý lớn, các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận xã hội…