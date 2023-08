6 thức uống giải độc và giúp giảm cân

(PLO)- Với những thức uống giải độc giàu vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng này, không chỉ tăng sự ngon miệng mà còn giúp bạn đốt cháy chất béo và giảm cân.

Theo Eat This, Not That, uống nhiều nước và giữ đủ nước là rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn ở mọi khía cạnh. Trên thực tế, bạn cần có đủ nước trong cơ thể để tiêu hóa tốt, các cơ quan hoạt động trơn tru, ruột khỏe mạnh, xương và cơ khỏe mạnh,...

Giữ nước cũng rất quan trọng để giảm cân và duy trì cân nặng. Và mặc dù không có gì sai khi uống nước thường, nhưng nhiều người chọn kết hợp nước giải độc vào thói quen hàng ngày của họ, nghĩa là họ thêm trái cây, rau, thảo mộc hoặc gia vị vào cốc nước thông thường của mình để tăng cường sức đề kháng.

Dưới đây là 7 thức uống giải độc tốt nhất để đốt cháy chất béo và giảm cân mà bạn có thể thử:

Bưởi kết hợp với bạc hà

Bưởi và bạc hà tạo nên một sự kết hợp sảng khoái, đồng thời cũng là một loại cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Metabolism, bưởi đã được chứng minh là giúp giảm cân và đặc biệt là giảm mỡ bụng.

Bản thân nước bưởi sẽ là một cách tuyệt vời để giúp giải độc và đốt cháy chất béo, nhưng khi bạn thêm một ít bạc hà vào, bạn sẽ có một loạt hương vị và khoáng chất giải độc hữu ích.

Mặc dù không có nhiều nghiên cứu về tác dụng giảm cân của bạc hà, nhưng một nghiên cứu từ Neurogastroenterology & Motility đã phát hiện ra rằng, dầu bạc hà có thể làm giảm cảm giác thèm ăn ở một số bệnh nhân. Bản thân nó có thể không mang lại nhiều hứa hẹn, nhưng hãy cho một ít vào nước bưởi của bạn và bạn sẽ có thêm một cách giữ nước đầy hương vị.

Việt quất kết hợp với chanh

Quả việt quất chứa đầy các hợp chất thực vật có lợi, một trong những hợp chất mạnh nhất là sắc tố gọi là anthocyanin.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition, anthocyanin không chỉ giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, mà còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Nghiên cứu về chanh và giảm cân vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nhưng những gì chúng ta biết là nếu thêm chanh vào nước khiến bạn uống nhiều hơn, thì ngược lại, nó có thể giúp bạn giảm cân nhiều hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity cho thấy, những người uống nhiều nước hơn có thể giảm trọng lượng cơ thể nhiều hơn khi kết thúc thí nghiệm.

Kiwi, dưa chuột và bạc hà

Ngoài việc tạo độ ngọt cho thức uống mà không cần thêm đường, nghiên cứu còn chỉ ra rằng kiwi có liên quan đến việc giảm mỡ trong cơ thể và giảm viêm. Trộn kiwi với dưa chuột và bạc hà để có một thức uống giải nhiệt tự nhiên để nhâm nhi.

Cam, chanh và bạc hà

Tất cả các loại trái cây đều chứa chất được gọi là polyphenol, là một loại hợp chất thực vật tự nhiên, nhưng polyphenol trong cam quýt có liên quan đặc biệt đến việc giảm cân và kiểm soát cân nặng. Để tận dụng điều này một cách dễ dàng, hãy pha cho mình một ly nước cam, chanh và bạc hà.

Một báo cáo được công bố trên Food Science & Technology đã kết luận rằng các polyphenol này có liên quan đến việc giảm mô mỡ bụng và trọng lượng cơ thể tổng thể, đồng thời cũng được sử dụng trong một số loại phương pháp điều trị bệnh béo phì.

Chanh và hạt chia

Hạt chia rất giàu chất xơ. Nghiên cứu cho thấy rằng lượng chất xơ hấp thụ cao hơn có liên quan đến việc kiểm soát và giảm cân hiệu quả hơn. Ngoài ra, thêm một ít chanh có thể làm tăng mức độ của các polyphenol, có liên quan đặc biệt đến việc giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Chanh, cần tây và dưa chuột

Thoạt nghe có vẻ như là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng một ly nước dưa chuột, cần tây và nước chanh có thể cung cấp một thức uống giải khát và cũng có thể giúp cơ thể bạn giải độc một cách tự nhiên.

Cần tây có thể không có hương vị hấp dẫn lắm, nhưng do hàm lượng kali cao nên có thể giúp giảm khả năng giữ nước và giảm đầy hơi.

Mặt khác, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, dưa chuột có thể hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng nước cao, giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn và kiểm soát việc ăn quá nhiều, theo Eat This, Not That.

