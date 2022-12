60% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

(PLO)- Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đánh giá năm 2022 triển vọng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau dịch, nhất là ngành hàng tiêu dùng nhanh

Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) vừa công bố kết quả Khảo sát thực trạng doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm tài chính 2022.

Khảo sát nhằm nắm bắt tình hình thực tế hoạt động của các DN Nhật Bản tại 20 quốc gia khu vực Châu Á, Châu Đại Dương; thời gian thực hiện khảo sát từ 22-8 đến 21-9 năm 2022.

Theo đó, về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2022, có 59,5% DN dự báo có lãi trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, tăng 5.2 điểm so với năm trước; tỉ lệ DN bị lỗ là 20,8%, giảm 7.8 điểm so với năm 2021.

Tỉ lệ DN có lãi tại Việt Nam so với khu vực ASEAN cũng như toàn khu vực Châu Á, Châu Đại Dương là tương đối thấp.

Dự báo lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam năm 2022, theo ngành nghề thì tỉ lệ DN có lãi của ngành chế tạo là 61,1%, tăng 3.6 điểm so với năm trước.

Tiếp đến là ngành phi chế tạo, tỉ lệ DN có lãi là 57,6%, tăng 6.1 điểm so với năm trước.

Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2022, có 47,6% DN trả lời “cải thiện” tăng 16.2 điểm so với năm trước và 22,6% DN trả lời “suy giảm”, giảm 14.0 điểm so với năm 2021.

Theo đánh giá của các DN Nhật Bản, triển vọng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam năm 2022 hồi phục mạnh sau dịch COVID-19, đặc biệt là ngành sản xuất tiêu dùng và ngành dịch vụ trực tiếp tăng đáng kể.

Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2023, có 53,6% DN trả lời “cải thiện” và 6,9% DN trả lời “suy giảm”.

Đáng chú ý, năm 2023 lợi nhuận kinh doanh cả ngành chế tạo và phi chế tạo đều dự báo cải thiện trên 50%. Lý do “cải thiện” ở cả ngành chế tạo và phi chế tạo đều được các DN nêu ra là do phục hồi sau dịch.

Lý do “suy giảm” các DN cho rằng do chi phí mua nguyên vật liệu, logistic, phí nhân công…tăng. Bên cạnh đó, còn do ảnh hưởng của biến động tỉ giá là những nguyên nhân hàng đầu.

Đặc biệt, kết quả khảo sát về phương hướng triển khai kinh doanh trong một, hai năm tới tại Việt Nam, có 60% DN trả lời sẽ “mở rộng”, tăng 4.7 điểm so với năm trước. Theo quốc gia/ khu vực Việt Nam chỉ sau Ấn Độ, Bangladesh và đứng đầu Asean.

Trong khi đó, chỉ có 1,1% DN trả lời sẽ “thu hẹp” hoặc chuyển sang nước/khu vực thứ ba, giảm 1.1 điểm so với năm trước. Theo quốc gia/khu vực đây là mức thấp chỉ sau Bangladesh và Lào.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cho thấy có 54,4% DN ngành chế tạo trả lời “mở rộng”, tăng 2.7 điểm so với năm trước, ngành phi chế tạo là 65,9% tăng 7.2 điểm.

Đặc biệt ngành phi chế tạo DN vừa và nhỏ có mong muốn mở rộng tăng mạnh.

TÚ UYÊN