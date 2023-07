7 lợi ích của việc ăn hạt tiêu đen

(PLO)- Ăn hạt tiêu đen có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng cường sức khỏe hô hấp...

Theo NDTV, hạt tiêu đen có nhiều lợi ích sức khỏe và nó đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ vừa làm gia vị vừa làm thuốc. Nó chứa một hợp chất hoạt tính sinh học được gọi là piperine, chất này tạo ra hương vị độc đáo của nó và cũng góp phần mang lại lợi ích sức khỏe tiềm năng cho nó.

Dưới đây là 7 lợi ích của việc tiêu thụ hạt tiêu đen thường xuyên.

Cải thiện tiêu hóa

Hạt tiêu đen kích thích sản xuất các enzym tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa phổ biến như đầy hơi, táo bón. Nó cũng giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả các chất dinh dưỡng thiết yếu từ thức ăn, hỗ trợ tiêu hóa tổng thể.

Đặc tính chống oxy hóa

Hạt tiêu đen rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, vitamin A, flavonoid và carotenoid. Những chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, do đó bảo vệ chống lại tác hại của quá trình oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Tăng cường hấp thu dưỡng chất

Tiêu thụ hạt tiêu đen cùng với các loại thực phẩm khác đã được chứng minh là giúp tăng cường hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B và C, selen và beta-carotene.

Điều này là do hạt tiêu đen có chứa một hợp chất gọi là piperine, làm tăng khả dụng sinh học của các chất dinh dưỡng này, đảm bảo rằng chúng được cơ thể sử dụng tốt hơn.

Đặc tính chống viêm

Piperine, hợp chất hoạt động chính trong hạt tiêu đen, có đặc tính chống viêm mạnh. Nó ức chế việc sản xuất các chất gây viêm trong cơ thể, có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của các tình trạng liên quan đến viêm như viêm khớp, hen suyễn và một số tình trạng da.

Quản lý cân nặng

Hạt tiêu đen có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo.

Piperine đã được chứng minh là tăng cường sinh nhiệt, một quá trình mà cơ thể tạo ra nhiệt và đốt cháy calo. Ngoài ra, hạt tiêu đen có thể ngăn chặn sự hình thành tế bào mỡ, giảm nguy cơ tăng cân.

Sức khỏe hô hấp

Tác dụng làm ấm của hạt tiêu đen có thể giúp giảm bớt các triệu chứng hô hấp như ho, nghẹt mũi và viêm xoang.

Hạt tiêu đen kích thích dòng chảy của chất nhầy, giúp loại bỏ độc tố khỏi đường hô hấp và có đặc tính kháng khuẩn có thể chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Sức khỏe não bộ

Một số nghiên cứu cho thấy hạt tiêu đen có thể có đặc tính bảo vệ thần kinh. Piperine đã được phát hiện là làm tăng mức độ của một số chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng và nhận thức.

Hơn nữa, tác dụng chống oxy hóa của nó có thể giúp bảo vệ các tế bào não chống lại các tổn thương liên quan đến tuổi tác và thậm chí có thể góp phần cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức.

PHƯƠNG LÊ