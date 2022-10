7 ngân hàng 'bơm' 100 triệu USD cho sản xuất lúa chất lượng cao

(PLO)- Bảy ngân hàng trong và ngoài nước cấp tín dụng hợp vốn 100 triệu USD trong thời hạn ba năm cho Tập đoàn Lộc Trời để đầu tư mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao.

Ngày 24-10, tại TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời tổ chức lễ ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn với bảy ngân hàng gồm một ngân hàng trong nước (MB Bank) và sáu ngân hàng nước ngoài (Kasikornbank, First Commercial Bank, Agricultural Bank of China Limited – chi nhánh Hà Nội, China Construction Bank Corporation – chi nhánh TP HCM, CTBC Bank Co., Ltd., E.SUN Commercial Bank, Ltd – chi nhánh Đồng Nai) với hạn mức 100 triệu USD (tương đương hơn 2.450 tỉ đồng) trong thời gian ba năm.

Gói tín dụng hợp đồng vốn này được giải ngân thông qua việc cấp giống, vật tư nông nghiệp, các dịch vụ nông nghiệp của Tập đoàn Lộc Trời cho các liên minh HTX, HTX, tổ sản xuất và bà con nông dân liên kết với tập đoàn.

Gói tín dụng được giải ngân theo tiến độ mùa vụ và được số hóa toàn bộ thông qua các ứng dụng công nghệ được phát triển riêng với giao diện dễ sử dụng, giúp bà con dễ theo dõi tiến độ sản xuất trong suốt thời gian canh tác.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời, cam kết gói tín dụng sẽ được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Gói tín dụng 100 triệu USD chỉ là bước khởi động tạo tiền đề cho mục tiêu nhu cầu vốn lên đến 1 tỉ USD của Tập đoàn Lộc Trời dành cho sản xuất và thêm 2 tỉ USD nữa để thu mua toàn bộ nguyên liệu lúa.

Ông Sittiphat Chariyakul, Phó Tổng Giám Đốc, Kiêm Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Kasikornbank Chi nhánh TP.HCM, cho biết rất vinh hạnh được cùng MB Bank, nhận được uỷ nhiệm của tập đoàn Lộc Trời, trở thành một trong hai ngân hàng đầu mối trong giao dịch hợp vốn 100 triệu USD lần này.

"Chúng tôi tin tưởng ở năng lực sản xuất và tiềm năng phát triển cũng như uy tín của tập đoàn Lộc Trời để cùng với các đối tác hoàn thành xuất sắc giao dịch hợp vốn này. Chắc chắn Lộc Trời sẽ là đích đến cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế danh tiếng trong thời gian rất gần" - ông Sittiphat Chariyakul chia sẻ.

QUANG HUY