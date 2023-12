7 người trong đường dây cho vay lãi nặng ở Thái Bình bị khởi tố

Ngày 16-12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bảy người để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thái Bình phát hiện nhóm người hoạt động tín dụng đen thông qua mạng internet.

Nhóm cho vay lãi nặng tại cơ quan công an TP Thái Bình. Ảnh: CATB

Qua điều tra, cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây này là Trần Văn Thành, 37 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình.

Theo đó, Thành lập nhóm và điều hành hai đại lý cấp dưới do Tô Đức Thịnh, 19 tuổi, trú huyện Vũ Thư và Vũ Đức Lương, 26 tuổi, trú TP Thái Bình quản lý.

Để tổng hợp tính tiền và đôn đốc khách, điều hành chung, Thành còn thuê Nguyễn Trung Quyết, 21 tuổi, trú huyện Đông Hưng làm việc.

Nhóm này sử dụng trang web để quản lý khách vay tiền, tiền vay và tiền lãi hàng tháng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận từ khoảng tháng 12-2022 đến nay đã cho nhiều người ở Thái Bình vay với số tiền lên đến hơn 19 tỉ đồng, lãi suất vay từ 109,5% đến 182,5%/năm.

