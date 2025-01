Phá đường dây mua bán pháo, Công an quận 11 được khen 13/01/2025 15:27

(PLO)- Quận ủy, UBND quận 11 khen thưởng Công an quận 11 và trao thư cảm ơn cho PA06, Công an TP.HCM vì đã triệt phá chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Ngày 13-1, Lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận 11 đã tổ chức trao khen thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11 và trao thư cảm ơn tập thể Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an TP.HCM (PA06) về thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Ngày 10-1 Công an quận 11 đã phối hợp cùng Phòng PA06 đấu tranh khám phá chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, bắt giữ 10 người, thu giữ 213.4kg pháo nổ các loại.

Công an quận 11 được khen sau thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo nổ. Ảnh: CA

Cụ thể, chiều 9-1, Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 3 kiểm tra hành chính L.T.L (70 tuổi, ngụ quận 12) bên hông cổng công viên nước Đầm Sen.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy của L có thùng hàng, bên trong chứa 18 hộp pháo nổ.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 11 trao khen thưởng cho Đội CSHS Công an quận 11. Ảnh: CA

Ông L khai đi giao pháo nổ theo yêu cầu của L.M.C (ngụ quận 12). Qua truy xét, công an bắt giữ C cùng tám người khác để điều tra. Khám xét nơi ở người liên quan, cảnh sát thu giữ tổng cộng 210kg pháo nổ.

Số lượng lớn pháo nổ bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11 chúc mừng chiến công của tập thể Công an Quận 11 trong những ngày đầu năm 2025.

Theo ông Lâm, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng Công an quận cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.