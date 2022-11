8 loại trái cây nên ăn để đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ

(PLO)- Ăn một chế độ ăn nhiều trái cây, rau và chất xơ có thể giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo Hindustan Times, chức năng gan khỏe mạnh có thể bị gián đoạn do sự tích tụ chất béo dư thừa. Mặc dù một số lượng chất béo quan trọng đối với hoạt động của một lá gan khỏe mạnh, nhưng vấn đề bắt đầu xảy ra khi nó trở nên quá nhiều và bắt đầu gây tổn thương nghiêm trọng cho gan. Nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến suy gan hoặc ung thư gan.

Trong khi gan nhiễm mỡ phần lớn là do uống nhiều rượu và được xếp vào nhóm bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Ngày càng có nhiều người được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu gây ra bởi một số yếu tố từ bệnh tiểu đường, béo phì và lối sống không lành mạnh.

Nếu gan của bạn có nhiều chất béo và không hoạt động hiệu quả, bạn có thể cảm thấy lờ đờ, mệt mỏi, cảm thấy hơi đau ở vùng bụng trên bên phải.

Có thể đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ trong nhiều trường hợp với chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều trái cây, rau xanh và chất xơ cùng những thứ khác.

Dưới đây là một số loại trái cây có thể giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ.

Bưởi

Bưởi có thể giúp sửa chữa những tổn thương gan xảy ra sau khi bị gan nhiễm mỡ. Tiến sĩ Jinal Patel, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Apollo Spectra, Mumbai cho biết: "Vitamin C và chất chống oxy hóa có trong những loại trái cây này giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể để cải thiện sức khỏe gan của bạn."

Quả bơ

Shruti Bharadwaj, Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cấp cao của Narayana Hrudayalaya gợi ý nên bổ sung quả bơ vào chế độ ăn uống để điều chỉnh gan nhiễm mỡ.

Giàu HDL (cholesterol tốt), bơ được gợi ý cho những người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và nó có thể giúp giảm mỡ hoặc lipid máu và ngăn ngừa tổn thương gan.

Quả việt quất

Nếu bạn bị gan nhiễm mỡ, quả việt quất là thực phẩm không thể bỏ qua trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa và có thể giúp bạn khắc phục các vấn đề về gan, đặc biệt là bệnh gan nhiễm mỡ.

Chuối

Chuyên gia dinh dưỡng Bharadwaj cũng gợi ý chuối cho những bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Chúng là một kho vitamin B6, C và A và cũng chứa nhiều tinh bột kháng, rất tốt cho sức khỏe của gan.

Quả nam việt quất

Cũng giống như quả việt quất, bạn cũng cần bổ sung quả nam việt quất vào chế độ ăn uống. Theo tiến sĩ Jinal Patel, nam việt quất chứa nhiều anthocyanins và giúp chống lại các vấn đề về gan.

Nho

Theo Tiến sĩ Jinal Patel, nho cung cấp một lượng lớn resveratrol - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp cải thiện sức khỏe của gan và giúp bạn khỏe mạnh.

Chanh

Chanh chứa nhiều axit citric, kali, Vitamin C và bioflavonoids giúp giải độc và giảm viêm.

Táo

Táo có thể cải thiện sức khỏe gan của bạn vì nó chứa chất xơ và có thể giúp giải độc gan. Người được phát hiện mắc bệnh gan nhiễm mỡ cần có thói quen ăn uống lành mạnh và tránh đồ ăn vặt, cay, nhiều dầu mỡ, chế biến sẵn và đóng hộp, theo Hindustan Times.

NHẬT LINH