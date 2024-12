8 loại trái cây nên tránh vào mùa đông để giữ ấm cơ thể 15/12/2024 13:15

Mùa đông đến, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp với thời tiết là rất quan trọng để giữ ấm cơ thể và tăng cường sức khỏe.

Dưa hấu, chuối, cam, ổi... là những loại trái cây nên tránh vào mùa đông để giữ sức khỏe tổng thể tốt nhất. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một số loại trái cây có tính hàn, khi ăn vào có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể, gây lạnh bụng và làm trầm trọng thêm các triệu chứng cảm lạnh. Một số loại trái cây khác có thể làm tăng tiết chất nhầy, gây khó chịu cho cổ họng hoặc đường hô hấp. Dưới đây là 8 loại trái cây nên tránh vào mùa đông.

Dưa hấu

Dưa hấu có tính hàn, ăn vào mùa đông có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể, gây ớn lạnh và làm nặng thêm các triệu chứng cảm lạnh. Do đó, đây là loại trái cây nên tránh vào mùa đông để đảm bảo sức khỏe tổng thể tốt nhất.

Dưa lưới (dưa xạ hương)

Tương tự như dưa hấu, dưa lưới có tính mát và hàm lượng nước cao, không phù hợp để ăn vào mùa đông. Vì vậy, bạn cần tránh ăn nó để có sức khỏe tốt nhất vào mùa đông.

Quả chuối

Chuối có thể làm tăng tiết chất nhầy, không tốt cho những người bị ho, cảm lạnh hoặc các vấn đề về hô hấp. Vì vậy, đây cũng là loại trái cây nên tránh vào mùa đông để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Trái cây họ cam quýt (ăn quá nhiều)

Cam, chanh, bưởi... giàu vitamin C, nhưng ăn quá nhiều có thể gây kích ứng cổ họng do tính axit cao. Do đó, đây là là loại trái cây nên tránh ăn quá nhiều vào mùa đông để đảm bảo sức khỏe tổng thể.

Dứa

Dứa có tính mát và chứa bromelain, có thể gây kích ứng cổ họng, đặc biệt là khi trời lạnh. Do đó, khi mùa đông đến bạn nên tránh ăn loại trái cây này.

Đu đủ

Đu đủ được coi là loại quả có tính hàn, ăn vào mùa đông có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, đây cũng là loại trái cây nên tránh vào mùa đông.

Quả ổi

Ổi có kết cấu hơi thô và tính mát, có thể gây đau họng khi ăn vào mùa đông. Do đó, bạn nên tránh ăn trái cây này nhiều.

Quả nho

Nho, đặc biệt là nho không tươi, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp và tăng tiết chất nhầy.

Vào mùa đông, bạn nên ưu tiên các loại trái cây có tính ấm như táo, lựu, quả mọng... để bổ sung vitamin và khoáng chất, đồng thời giữ ấm cơ thể.