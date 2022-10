9 tháng đầu năm 2022, ‘cú đấm thép’ 363 TP.HCM kiểm tra gần 16.000 người

(PLO)- Chín tháng đầu năm 2022, tổ 363 cấp Công an TP.HCM đã tổng kiểm soát hơn 15.800 trường hợp, lập biên bản hơn 3.800 trường hợp, tạm giữ hai ô tô và hơn 1.500 xe máy.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa sơ kết chín tháng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn TP (tổ 363 cấp Công an TP).

Theo đó, từ 15-12-2021 đến 14-9-2022, tổ 363 cấp Công an TP đã thực hiện tổng kiểm soát hơn 15.800 trường hợp, lập biên bản hơn 3.800 trường hợp, tạm giữ hai ô tô và hơn 1.500 xe máy.

Trong đó hơn 1.200 vi phạm nồng độ cồn; 220 trường hợp không giấy phép lái xe; 89 trường hợp không giấy đăng ký xe; 54 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; 588 trường hợp đi không đúng phần đường, không đi bên phải theo chiều đi của mình; 538 trường hợp đi ngược chiều, đường cấm; 16 trường hợp không gắn biển số; 115 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh; 1.058 trường hợp vi phạm lỗi khác.

Đáng chú ý, tổ 363 cũng phát hiện sáu vụ việc tàng trữ, sử dụng ma túy; đã bàn giao cho Công an quận 3, 7, 12, Bình Thạnh, Tân Bình và Công an huyện Bình Chánh để xử lý theo thẩm quyền.

Theo PC08, dịp này, Ban Giám đốc Công an TP cũng chỉ đạo các đơn vị xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của tổ 363 là đảm bảo an ninh trật tự công cộng để điều chỉnh phương thức, quân số hoạt động của tổ 363 tinh gọn, tập trung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ trong sử dụng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Tổ chức diễn tập huy động lực lượng các tổ 363 toàn Công an TP và tổ chức ra quân thực hiện theo mô hình mới trong năm 2022 nhằm phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trước đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết trong chín tháng đầu năm 2022, Công an TP.HCM đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động đề ra phương án, giải pháp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Phạm pháp hình sự được kéo giảm so với trước dịch COVID-19. Cụ thể trong chín tháng đầu năm 2022, TP xảy ra 3.001 vụ phạm pháp hình sự, kéo giảm 137 vụ so với năm 2019; điều tra khám phá 2.195 vụ, bắt 3.453 người và vận động bắt, phân loại 553 kẻ truy nã.

Tình hình trật tự an toàn giao thông ở TP được kéo giảm cả ba mặt so với năm 2019; phát hiện xử lý 370.690 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 340 tỉ đồng.

LÊ THOA