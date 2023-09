9 tháng, diện tích rừng bị cháy, chặt phá tăng 83%

(PLO)- Theo Bộ NN&PTNT, diện tích rừng bị thiệt hại trong 9 tháng đầu năm là 1.641 ha, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, rừng bị cháy là 671 ha (gấp 27,4 lần) và rừng bị chặt, phá là 922 ha (tăng 7%).

Ngày 29-9, Bộ NN&PTNT họp báo thường kỳ. Thông tin của Bộ NN&PTNT cho biết, 9 tháng đầu năm, diện tích trồng rừng giảm, trong khi đó, diện tích rừng bị thiệt hại tăng.

Cụ thể, diện tích rừng bị thiệt hại trong 9 tháng đầu năm là 1.641,79 ha, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị cháy là 671,8 ha (gấp 27,4 lần) và diện tích rừng bị chặt, phá là 922,21 ha (tăng 7%).

Tại họp báo, PLO đề nghị Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai làm rõ thông tin này, đánh giá tác động của diện tích rừng bị giảm do các nguyên nhân nêu trên và diện tích rừng bị giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế tác động tới biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Trả lời, ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, cho biết 9 tháng đầu năm nay, diện tích rừng bị thiệt hại tăng mạnh chủ yếu là do bị cháy với trên 30 vụ, vì bị ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino gây nắng nóng, khô hạn. Đồng thời, trong quá trình xử lý lớp thực bì, ruộng vườn nương rẫy, người dân không cẩn thận để xảy ra cháy rừng.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm thông tin tại họp báo. Ảnh: AH

“Cùng với thời tiết khô hạn, gió phơn khô nóng, nên chỉ cần một tàn thuốc cũng gây cháy rừng. Vì vậy năm nay diện tích rừng bị thiệt hại tăng gần 700ha, hơn 80% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do bị cháy rừng, còn tăng do phá rừng khoảng 7%. Qua thống kê, diện tích rừng bị cháy hầu hết là rừng trồng, chủ yếu là rừng thông” - ông Thiện nói.

Theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021 thì diện tích đất có rừng bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.745.201 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.171.757 ha; rừng trồng là 4.573.444 ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỉ lệ che phủ toàn quốc là 13.923.108 ha, tỉ lệ che phủ là 42,02%.

Cục trưởng Cục Kiểm lâm cho biết đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông cảnh báo, nhắc nhở người dân về tình trạng cháy rừng trong điều kiện thời tiết khô hạn, nắng nóng. Chỉ đạo, thông báo, đề xuất chính quyền địa phương hạn chế người dân đốt lửa để xử lý thực bì.

Tiếp tục trao đổi, bà Nguyễn Thị Thuý Ái, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng, cho biết tỷ lệ che phủ rừng giảm, đặc biệt là rừng nguyên sinh giảm sẽ gây ra những ảnh hưởng về thiên tai. Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân các đợt thiên tai vừa qua có phải do rừng hay không thì vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ rõ.

“Việc giảm tỷ lệ che phủ rừng chắc chắn có tác động tới biến đổi khí hậu, các sự cố thiên tai. Tuy nhiên từ góc độ phòng chống thiên tai thì chúng tôi chưa thấy một sự liên kết rõ ràng giữa diện tích rừng giảm này với các sự cố thiên tai vừa rồi. Đơn cử như với diện tích rừng bị giảm vừa qua chưa chắc đã trùng với những địa điểm xảy ra những sự cố thiên tai vừa rồi” - bà Ái nói.

Về các chỉ tiêu phát triển rừng giảm so với cùng kỳ, theo đại diện Cục Lâm nghiệp, Việt Nam có tỷ lệ che phủ rừng cao so với thế giới. Trong chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt, chúng ta giữ ổn định mục tiêu che phủ rừng ở khoảng 42-43%, nên diện tích rừng sẽ không tăng được mạnh và càng về sau thì việc duy trì chủ yếu là trồng lại, chứ không có trồng mới trên đất trống.

“Các năm trước đây, việc trồng rừng đã đạt ở ngưỡng cao, nên nếu chúng ta so sánh năm nay với khoảng 5-7 năm trước thì sẽ luôn luôn thấy giảm đi, thấp hơn, nhưng tôi khẳng định chúng ta đã đạt được các chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao” - đại diện Cục Lâm nghiệp cho biết.

