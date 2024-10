9 tháng, kiều hối về TP.HCM đạt gần 7,4 tỉ USD 16/10/2024 19:06

Chiều ngày 16-10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết: "Mặc dù kiều hối chuyển về trong những quý gần đây giảm. Cụ thể, quý III-2024 giảm 4,1% so với quý trước đó. Nhưng nếu tính tổng lượng kiều hối chuyển về trong 9 tháng đầu năm vẫn bằng 78,1% so với cả năm 2023 - năm có lượng kiều hối chuyển về cao nhất khi đạt 9,46 tỉ USD.

Trong đó, kiều hối chuyển về thông qua các công ty kiều hối đạt hơn 5,5 tỉ USD, chiếm 74,2%, còn chuyển qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 1,9 tỉ triệu USD, chiếm 25,8% tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn".

Cần có chính sách để thu hút kiều hối về TP.HCM cao hơn. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất (53,8%) và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt nhất, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kiều hối chuyển về từ châu Mỹ chỉ tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí kiều hối chuyển về từ châu Âu lại giảm 19,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng quý III vừa qua, kiều hối chuyển về từ các khu vực đều giảm, song từ khu vực châu Âu tăng 22,8% so với quý II/2024.

Ông Lệnh cho biết thêm: “Mặc dù giảm nhẹ qua 2 quý gần đây, song kiều hối chuyển về sẽ vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khoảng 10%/năm trong năm 2024. Đồng thời, với các giải pháp của đề án kiều hối của thành phố nhằm thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối đã và đang được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện".

Để thu hút nguồn kiều hối, theo ông Lệnh ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối, mở rộng mạng lưới, TP.HCM cần phát triển thị trường lao động, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển du lịch thương mại… Tất cả sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo duy trì và tăng trưởng nguồn kiều hối chuyển về trong thời gian tới.

Được biết, hiện có hơn 5,3 triệu người Việt sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó có khoảng 2,3 triệu người có liên hệ với TP.HCM. Do vậy kiều hối về TP.HCM luôn chiếm tỉ lệ cao so với các tỉnh thành khác trên cả nước.