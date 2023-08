9 thanh niên đánh người đi đường, cướp tài sản bị bắt

(PLO)- Công an TP Thanh Hóa vừa triệu tập nhóm thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản của người dân đi đường.

Chiều 25-8, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã triệu tập nhóm chín thanh thiếu niên để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản.

Những người này gồm Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Việt Hùng, Lê Đức Trường, Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Văn Đồng, Lê Khắc Anh Tuấn, Mai Anh Dũng, Lê Tùng Sơn, Nguyễn Hồng Sơn (tuổi từ 13 đến 23, cùng ngụ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 12-8, anh NVH (20 tuổi, ngụ xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá) đi xe máy trên đường Quang Trung, phường Đông Vệ thì bị chín thanh niên đi trên bốn xe máy tấn công bằng vỏ chai bia.

Khi anh dừng xe lại, nhóm này đã bao vây, đánh anh H và cướp đi 60.000 đồng và 5 đồng Nhân dân tệ.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ tập trung lực lượng, điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua điều tra, công an đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trên.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận khoảng 23 giờ đêm 11-8 sau khi ăn đêm ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, cả nhóm lấy các vỏ chai bia rồi chở nhau trên bốn xe máy lên TP Thanh Hóa.

Trên đường đi, những thanh niên này đã liên tiếp ném chai bia và khiêu khích đánh nhau với một số thanh niên, người dân lưu thông trên tuyến đường mà nhóm này đi qua.

Khi đến khu vực Ngã tư Bệnh viện Nhi - Cầu Bố thì gặp anh NVH, Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Việt Hùng đã dùng chai bia ném vào người khiến anh H bị thương. Sau đó, nhóm này vượt lên chặn đầu xe cướp tiền của anh H rồi rời đi.

Hiện, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Việt Hùng về hành vi cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Đơn vị này cũng đang củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý nghiêm những người còn lại.

ĐẶNG TRUNG