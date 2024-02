9X Phan Thanh Quốc chu du hơn 50 nước: Sẽ khám phá mọi ‘ngóc ngách’ thế giới

Trở về quê nhà Quảng Ngãi để đón Tết Nguyên đán 2024 sau những cuộc hành trình đầy thử thách ở nhiều vùng đất lạ, chàng trai 9x Phan Thanh Quốc cho biết có quá nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm trên thế giới rộng lớn này. Vì thế, Quốc sẽ tiếp tục viết thêm những trang mới cho hành trình khám phá thế giới.

Đã chinh phục hơn 50 quốc gia, lãnh thổ...

Mấy năm qua, Phan Thanh Quốc đã đi và trải nghiệm hơn 50 quốc gia, lãnh thổ. Điều đặc biệt là những chuyến du lịch trải nghiệm của Thanh Quốc rất độc đáo. Đó có thể là một mình chinh phục đỉnh Everest. Đó có thể là một người hai ngựa khám phá thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Hoặc đó có thể là khám phá những nét văn hoá rất lạ trên thế giới này.

“Đối với mình, được sinh ra trên đời này đã là điều cực kỳ may mắn. Vì vậy mình trân trọng từng ngày trôi qua. Mình luôn cố gắng trải nghiệm nhiều điều mới, học hỏi thêm nhiều điều chưa biết. Càng ngày mình càng biết nhiều hơn về thế giới rộng lớn này . Đó cũng là động lực thúc đẩy sự đam mê khám phá thế giới của mình” - Phan Thanh Quốc chia sẻ.

Không đơn giản chỉ là check in cho “có số lượng” mà anh chàng còn muốn khám phá rất kỹ về cuộc sống, văn hoá, con người nơi đây.

Con số 50 quốc gia, lãnh thổ chắc chắn là một con số “khủng” đối với nhiều người. Tuy nhiên, với Phan Thanh Quốc, số lượng quốc gia đến, trải nghiệm có lẽ không quan trọng bởi anh chàng này có ý định sẽ chinh phục mọi “ngóc ngách” thế giới này. Thế nhưng, không đơn giản chỉ là check in cho “có số lượng” mà anh chàng còn muốn khám phá kỹ về cuộc sống, văn hoá, con người nơi đây.

“Mình thường đi và khám phá hết các vùng đặc trưng của quốc gia, lãnh thổ mình đặt chân tới. Mình sống như người bản địa nơi đó. Khám phá nhiều mới hiểu được về văn hoá, con người, thiên nhiên nơi họ. Vì vậy rất nhiều nước mình đã ở từ 1 đến 3 tháng. Có nước mình ở hơn 4 tháng” - Quốc nói.

Phan Thanh Quốc cho rằng sẽ luôn có sự kết nối với tất cả những nơi mình đã đi qua. Đó có thể là lịch sử hình thành của nhân loại, cách trái đất này hình thành phát triển, các nền văn minh giao thoa như thế nào, tại sao mỗi vùng lại có những tập quán như vậy... Đây có thể nói là “sợi dây vô hình” kết nối những hiểu biết của con người về thế giới này một cách có logic hơn.

Thanh Quốc và những người bạn quen được trong quá trình khám phá phá thế giới.

Những chuyến trải nghiệm và được review trên trang Youtube Kẻ Du Mục của Phan Thanh Quốc được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, nhất là đối với những người đam mê du lịch trải nghiệm.

Phan Thanh Quốc cho hay: "Những giá trị thực sẽ luôn bền bỉ và sẽ ngày càng lan toả đến mọi người, mang lại cái nhìn về thế giới, những hiểu biết thực tế về thế giới mà không còn nằm trong sách vở nữa. Mình đã từng là người không yêu thích lịch sử, địa lý hay văn hoá, xã hội. Thế nhưng càng ngày mình càng nhận ra rằng, những hiểu biết này thật sự thú vị, nếu chúng ta được tận mắt chứng kiến, được sống trong không gian của những văn hoá, những vùng đất, được trải nghiệm".

Mỗi vùng đất mình luôn có những trải nghiệm “không giống ai”. Cụ thể là mình có những trải nghiệm theo cách của riêng mình về vùng đất đấy, mình muốn sống như người bản địa nơi đó. Như vậy mình mới cảm nhận được văn hoá, tập quán, con người của họ”.

Chia sẻ về chuyến đi ấn tượng nhất trong các chuyến hành trình, Phan Thanh Quốc cho biết, đó là chuyến đi tới thảo nguyên mênh mông ở Mông Cổ.

Thanh Quốc kể: “Trong một lần mình đặt chân đến Mông Cổ, mình đã cưỡi ngựa trong thảo nguyên 10 ngày. Mình nhớ khi đó đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, thức ăn, và di chuyển bằng ngựa đi vào sâu trong thảo nguyên. Một việc tưởng chừng đơn giản nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì trong 10 ngày thì đã có 7 ngày mình sống không có kết nối với thế giới bên ngoài. Giữa thảo nguyên vô tận, chỉ cần mất phương hướng sẽ rất nguy hiểm.

Thế nhưng mình lại nghĩ, khi xưa con người đã từng sống như vậy, bản năng sinh tồn của con người khiến họ luôn tìm ra cách giải quyết mọi khó khăn. Vì vậy, việc của mình là học theo những người bản địa, trang bị kiến thức, và trải nghiệm cuộc sống bản địa.

Ban đầu một mình cưỡi 2 con ngựa (cưỡi 1 con và kéo theo 1 con để chở đồ), nhưng sau khi gặp sấm chớp, mưa dữ dội mình dần gặp khó khăn, kế hoạch có thay đổi đôi chút. Mình vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục cuộc hành trình một mình vào thảo nguyên xa xôi.

Thế nhưng một chú bản địa đã không yên tâm nếu để mình đi một mình nên chú đã đồng hành, giúp mình trong chuyến đi vào thảo nguyên vô tận vừa rồi. Tuy ngoài dự định nhưng sự giúp đỡ của chú cũng là một điều may mắn với một người chưa hiểu về thảo nguyên như mình.

Qua đó, mình cảm nhận được cảm giác sống trong thảo nguyên thật khó để biết nơi nào là đích đến. Chưa kể cuộc sống thiếu nước, thiếu ánh đèn vào ban đêm, và cách ly tuyệt đối với thế giới bên ngoài”.

Khám phá thảo nguyên ở Mông Cổ là một trong những chuyến đi đáng nhớ của Phan Thanh Quốc

Vẫn tiếp tục cuộc hành trình

Nếu ai đã theo dõi kênh youtube của Phan Thanh Quốc, có lẽ cũng phải nhiều phen “thót tim” về những cuộc trải nghiệm có thể nói là rất mạo hiểm. Nói về điều này, Quốc cho biết:

"Thật sự mình chỉ làm Youtube thời gian gần đây, trước đó nhiều năm mình đã có nhiều trải nghiệm tương tự, nhưng gần đây mình bắt đầu quay video để chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Thực tế thì những trải nghiệm đấy không có gì là lạ nữa, nên mình không hề có chút sợ hãi nào. Bây giờ thì chỉ có quay video là lạ, chứ trải nghiệm không còn xa lạ".

Một mình chinh phục đỉnh Everest là một trong những hành trình khiến độc giả "thót tim" của youtuber 9x

Nói về những hành trình chinh phục “mọi ngóc ngách thế giới”, Phan Thanh Quốc cho hay sẽ tiếp tục khám phá hết tất cả các vùng đất còn lại của thế giới này, hiểu hết tất cả nền văn minh xưa và nay. Mình thường không có kế hoạch trước, tuỳ vào cảm hứng lúc đấy mình muốn đến đâu. Đối với mình đã đi thì nơi nào cũng là nhà. Mình coi thế giới này là nhà và đang cố gắng khám phá hết ngôi nhà rộng lớn của mình.

Chia sẻ cho những “lính mới” muốn tham gia những trải nghiệm những vùng đất lạ, Phan Thanh Quốc cho rằng: Chinh phục một vùng đất lạ, đặc biệt là độc hành một mình thật không dễ dàng. Nếu bạn là người mới, cần trang bị kiến thức nhiều hơn, nhất là cần hiểu về vùng đất bạn cần đến.

Bởi vì chỉ có kiến thức, sự hiểu biết mới giúp bạn tránh khỏi những rắc rối cũng như những khó khăn. Thế giới bên ngoài có những điều rất phức tạp. Ví dụ như trong một quốc gia cũng sẽ có vùng an toàn, vùng chưa an toàn. Trong một thành phố cũng có những đường nguy hiểm, những đường an toàn; hoặc những thời gian nguy hiểm, an toàn khác nhau.

Phan Thanh Quốc cho biết, ăn Tết xong, Quốc sẽ rời quê nhà Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình chinh phục những vùng đất mới. “Cảm ơn một năm 2023 tuyệt vời. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tuyệt vời. Đương nhiên luôn có đủ những khó khăn thử thách, và vì vậy mới đủ hương vị cuộc sống. Không có gian nan thì ta không hiểu được thành quả chúng ta đạt được đáng quý đến mức nào. …Và câu chuyện sẽ được viết tiếp, sang một trang mới, những điều thú vị vẫn luôn chờ tôi phía trước". Chàng Youtuber 9x muốn khám phá tất cả mọi nơi trên thế giới Thanh Quốc cũng vừa được trao giải thưởng dành cho người sáng tạo nội dung số triển vọng năm 2023. “Đây là công sức của tất cả mọi người, nhờ mọi người luôn đồng hành để xem hết hơn 100 tập của kênh Kẻ Du Mục. Thật sự rất cảm kích. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, kính chúc quý độc giả một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý” - Thanh Quốc nói.