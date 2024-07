Agribank đồng hành cùng Giải báo chí toàn quốc về ‘Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam’ lần thứ II năm 2024

Tại buổi lễ phát động và công bố thể lệ Giải thưởng, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Giải báo chí toàn quốc viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ II - năm 2024 lần này được diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20-12-2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và cũng không lâu sau thành công của Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, đột phá mới, trong đó nhiệm vụ đầu tiên mà Nghị quyết 46 nêu, đó là phải "Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân".

Điểm mới của Giải báo chí năm nay ngoài hạng mục báo chí viết trên báo in và báo điện tử, Ban Tổ chức đã quyết định mở rộng thêm hạng mục báo chí phát thanh, truyền hình. Thời gian nhận tác phẩm hợp lệ đối với tất cả các tác phẩm được tính từ ngày 10-12-2023 (thời điểm Ban Tổ chức có thông báo) và thời gian kết thúc nhận bài là ngày 15-11-2024.

Tiếp nối thành công của Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” được tổ chức lần đầu tiên năm 2023, Agribank vinh dự là đơn vị đồng hành tổ chức giải lần thứ II – năm 2024.

Agribank là Ngân hàng thương mại Nhà nước tiên phong, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, chủ lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Agribank chủ động và tích cực triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Agribank luôn xác định, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động. Nông nghiệp vừa là lợi thế quốc gia, vừa là trụ đỡ của nền kinh tế. Mỗi cán bộ Agribank luôn tâm huyết và mong muốn đóng góp công sức để nông nghiệp, nông thôn Việt Nam sẽ được xây dựng, phát triển, đời sống người nông dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh cung ứng vốn tín dụng và sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng, Agribank thường xuyên đồng hành, triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động an sinh xã hội hướng tới lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, và người nông dân, mang đến những giá trị tốt đẹp cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Phát huy vai trò của công tác truyền thông, hàng năm, Agribank phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, những phong trào điển hình tiên tiến...

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 kỳ vọng sẽ nhận được những tác phẩm báo chí chất lượng, vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam; kịp thời lắng nghe, chia sẻ những nỗi trăn trở và cả những khát vọng của người nông dân trên từng đồng tôm, ruộng lúa. Đây cũng là những tiền đề rất quan trọng trong việc hoạch định và xây dựng các chính sách cho phát triển "tam nông" trong thời gian tới.

Cơ cấu giải thưởng của Giải báo chí được chia làm hai hạng mục: Hạng mục dành cho báo in, báo điện tử và hạng mục dành cho phát thanh, truyền hình. Mỗi hạng mục gồm có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích và 20 giải chuyên đề chung cho tất cả các hạng mục với tổng số 42 giải thưởng. Giải A sẽ có giá trị 50 triệu đồng/giải, giải B có giá trị 30 triệu đồng/giải, giải C có giá trị 20 triệu đồng/giải, giải khuyến khích 10 triệu đồng/giải và giải chuyên đề 5 triệu đồng/giải.