Agribank và Trung tâm RAR - Bộ Công an ký kết triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID 24/12/2024 15:16

(PLO)- Ngày 23-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên Agribank Plus.

Tham dự Lễ ký kết, có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cục C06 - Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Vụ Trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Cục C06; Vụ thanh toán - Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY). Đại diện Agribank, có đồng chí Trần Văn Dũng - Thành viên HĐTV phụ trách điều hành hoạt động HĐTV; đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

Toàn cảnh Lễ ký kết triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng Agribank Plus.

Việc ký kết Hợp đồng Triển khai dịch vụ giữa Agribank với Trung tâm RAR góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn kết giữa hai bên, đồng thời thể hiện Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong và chủ động triển khai, đẩy mạnh việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động ngân hàng, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng theo chủ trương, định hướng của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cục C06 phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cục C06 khẳng định: Việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua nền tảng VNeID không chỉ đơn thuần là một giải pháp công nghệ để xác thực và định danh điện tử, mà còn mở ra cơ hội lớn trong việc khai thác và tạo ra những giá trị thặng dư về dữ liệu, đặt nền móng cho sự phát triển sâu rộng và bền vững của ngành Ngân hàng trong thời đại số. Hệ thống VNeID tạo điều kiện để dữ liệu được xử lý, phân tích và chuyển hóa thành những tri thức giá trị. Điều này không chỉ giúp ngân hàng hiểu rõ hơn nhu cầu và hành vi của khách hàng, mà còn hỗ trợ thiết kế các sản phẩm tài chính cá nhân hóa, tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và phát triển các chiến lược kinh doanh linh hoạt. Việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên Agribank Plus không chỉ hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch ngân hàng dễ dàng hơn mà còn bảo đảm an toàn thông tin, giảm thiểu rủi ro gian lận trực tuyến.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Vụ Trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước cho biết: Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm, bám sát nhiệm vụ chung của Đề án 06 và Kế hoạch phối hợp số 01 giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, trong đó có quy định sử dụng VNeID là một trong những kênh định danh khách hàng bằng sinh trắc học khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến. Tính đến 20-12-2024 ngành Ngân hàng đã có trên 84,5 triệu khách hàng đăng ký sử dụng tài khoản online, trong đó có 61,5 triệu khách hàng đã thực hiện xác thực sinh trắc học.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực triển khai quyết liệt của Agribank đảm bảo thanh toán thông suốt, ổn định trong thời gian cao điểm; tạo tiền đề vững chắc trong việc tăng cường hiệu quả quản lý, phát triển các dịch vụ tài chính điện tử một cách an toàn.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Agribank hiện đang cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho 16 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, gần 4 triệu khách hàng vay vốn thông qua mạng lưới giao dịch rộng khắp cả nước. Với tỷ lệ khách hàng cá nhân chiếm 70% trong tổng số khách hàng, Agribank hiện là ngân hàng bán lẻ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Việc triển khai xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng Agribank Plus sẽ giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn Agribank đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số.

Trong thời gian qua, Agribank nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung đã nỗ lực không ngừng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công cuộc chuyển đổi số, qua đó đã đạt được nhiều thành quả trên các trụ cột quan trọng: Chuyển đổi nhận thức, hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng khai thác dữ liệu và phát triển các mô hình ngân hàng số; cùng với nâng cao công tác đảm bảo an ninh, an toàn.