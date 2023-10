Ám ảnh khi đi trên quốc lộ 20

Tuyến quốc lộ 20 có chiều dài hơn 260 km, bắt đầu từ ngã ba Dầu Giây huyện Thống Nhất, Đồng Nai đến ngã ba Dran huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Đây là tuyến đường huyết mạch nối thành phố du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) và các tỉnh Tây Nguyên với Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Tuyến đường này cũng là tuyến huyết mạch chở khách du lịch, rau quả và nông sản giữa TP.HCM và một số tỉnh Đông Nam Bộ với Đà Lạt nên lưu lượng xe đông đúc, nhất là vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ám ảnh xe khách, xe tải chở rau

Sau những vụ tai nạn chết người xảy ra liên tiếp vừa qua, tuyến quốc lộ 20 trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Chiếc xe khách 16 chỗ bị tai nạn khiến 5 người tử vong trên quốc lộ 20 vào sáng ngày 30-9 vừa qua. Ảnh: VH.

Theo ghi nhận của PV, quốc lộ 20 mặt đường hẹp, mỗi bên có hai làn xe hỗn hợp nhưng chỉ có làn giữa rộng, làn bên phải nhỏ và mật độ xe lại đông đúc.

Giờ chiều tối và khuya, xe khách, xe tải chở hàng phóng nhanh, lấn làn ngược chiều chạy từng đoàn, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ khiến người đi đường bất an, đặc biệt là người đi xe máy.

Anh Nam (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai), một số tài xế chở rau từ Đà Lạt về TP.HCM cho biết áp lực chở khách và hàng đúng giờ được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xảy ra tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 20.

“Tối rau sẽ được đóng lên xe rồi chở xuống TP.HCM, phải làm sao đến rạng sáng hôm sau có mặt ở ở một số chợ đầu mối rồi tiêu thụ các tỉnh khác nữa. Vì vậy, tài xế phải chạy cho kịp, nếu đi trễ đầu mối nhận hàng sẽ phải chờ và có thể bị trừ lương" - anh Nam nói thêm.

Xử lý nghiêm, không có vùng cấm

Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho biết, quốc lộ 20 là trục đường kết nối TP HCM với Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, mật độ xe rất cao. Tuy nhiên, tuyến chỉ hai làn xe mỗi chiều, không có dải phân cách giữa. Nhiều xe thường xuyên chạy nhanh, không giữ khoảng cách an toàn.

“Xe du lịch, xe khách chạy với tốc độ cao thường xuyên lấn làn, đặc biệt là xe tải chở thực phẩm biển số 49 tỉnh Lâm Đồng. Đi trên quốc lộ 20, các xe đều phải dẹp qua một bên để tránh cho xe 49 chạy lấn làn khiến nhiều xe gắn máy phải đi lên lề đường” - Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV thông tin.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai ra quân kiểm tra xe khách, xe chở hàng, xe ben trên quốc lộ 20. Ảnh: VŨ HỘI

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng nhận định, các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đang quá tải, không có dải phân cách.

Đặc biệt là quốc lộ 20 có quá nhiều bất cập về giao thông. Ban giám đốc công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp Ban ATGT tỉnh và Cục đường bộ IV (Bộ GTVT) để có giải pháp khắc phục bất cập tại quốc lộ 20.

Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20. Công an hai tỉnh sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát và có kế hoạch căn cơ để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20, đặc biệt chú trọng vào những xe vận tải hàng hóa và xe khách.

“Chúng tôi cương quyết xử lý nghiêm với quyết tâm không có vùng cấm với bất kể là ai. Trường hợp nào can thiệp đối với người vi phạm thì Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ xử lý cả bên can thiệp” - Đại tá Trần Anh Sơn khẳng định.

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai sau vụ tai nạn làm 5 người chết trên quốc lộ 20 vừa qua, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp cung cấp toàn bộ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của tất cả của xe vận tải hành khách và xe tải chở hàng hóa có gắn thiết bị hành trình lưu thông trên Quốc lộ 20 cho Công an Đồng Nai và Công an Lâm Đồng để kiểm tra. Thống kê 9 tháng đầu năm 2023, toàn tuyến quốc lộ xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 34 người chết và 20 người bị thương. Tăng 24 vụ tai nạn và tăng số người chết 22 người trên cung đường này so với năm trước.

