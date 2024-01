Ăn 10 thực phẩm này giúp da bạn luôn trẻ đẹp

Bởi những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là những chất tự nhiên có thể ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do. Việc sử dụng các nguồn tự nhiên của chất chống oxy hóa thông qua một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn và biệt là da luôn trẻ đẹp.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để giúp luôn trẻ đẹp.

Quả mọng rất giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như anthocyanin và vitamin C, giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm trong cơ thể. Từ đó giúp làm da bạn luôn trẻ đẹp.

Ngoài ra, quả mọng còn hỗ trợ chức năng nhận thức và có thể làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Cá béo rất giàu chất béo lành mạnh như axit béo omega-3. Omega-3 có thể giúp duy trì sức khỏe của tim và não, cũng như giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Ngoài việc giúp tim và não khỏe hơn khi bạn già đi, thực phẩm giàu omega-3 như cá béo cũng có thể giúp bạn duy trì làn da trẻ trung hơn.

Các loại hạt cung cấp chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Đặc biệt là quả óc chó, hạt lanh là nguồn cung cấp axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật phong phú nhất.

Tiêu thụ những chất béo lành mạnh này có thể góp phần làm chậm tốc độ lão hóa và đặc biệt là giúp da luôn đẹp.

Rau lá xanh nguồn cung cấp vitamin A, C và K cũng như các khoáng chất như sắt và canxi. Những chất dinh dưỡng này có thể tăng cường sức khỏe của da, hỗ trợ sản xuất collagen và bảo vệ chống lại tổn thương da do bức xạ tia cực tím.

Ngoài sức khỏe làn da, vitamin K còn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác và vitamin C được cho là giúp làm chậm sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Bơ rất giàu vitamin E và nó có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Bơ còn giàu chất béo lành mạnh, có thể cấp nước và nuôi dưỡng làn da. Ngoài ra, bơ có thể giúp hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh khi bạn già đi bằng cách giảm mức cholesterol xấu.

Khoai lang có chứa một hợp chất gọi là beta-carotene. Hợp chất này là tiền chất của vitamin A và có liên quan đến việc tăng cường sức khỏe làn da cũng như giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện ra rằng beta-carotene có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau.

Cà chua rất giàu một hợp chất lycopene. Lycopene có đặc tính chống oxy hóa và được biết là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Lycopene không chỉ tốt cho sức khỏe làn da mà nó còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện sức khỏe mạch máu.

Sô cô la đen rất giàu hợp chất tự nhiên gọi là flavonoid, có thể giúp chống lão hóa theo nhiều cách.

Flavonoid có thể tăng cường lưu lượng máu và bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Ngoài ra, có thể giúp điều trị huyết áp, sức khỏe động mạch và các vấn đề liên quan đến mạch máu như bệnh tim mạch và chứng mất trí nhớ do mạch máu.

Nghiên cứu tiếp tục chỉ ra rằng đường ruột khỏe mạnh góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và làn da khỏe mạnh hơn.

Không chỉ vậy, sữa chua còn cung cấp protein cần thiết để duy trì sức khỏe cơ và da, đồng thời góp phần giúp xương chắc khỏe nhờ hàm lượng canxi và vitamin D.

Trà xanh có chứa polyphenol, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG) - có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Những hợp chất này giúp cải thiện độ đàn hồi của da và bảo vệ chống lại tác hại của tia UV, làm giảm các dấu hiệu lão hóa da.

Trà xanh không chỉ có thể giúp bạn có làn da trẻ đẹp hơn mà nghiên cứu còn cho thấy rằng polyphenol chính của nó - EGCG - có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và thậm chí kéo dài tuổi thọ.

PHƯƠNG LÊ