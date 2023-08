An Giang: Khởi tố thêm 8 người liên quan vụ đuổi chém làm 1 người tử vong

Liên quan vụ đuổi chém trong đêm khiến một người tử vong, ngày 11-8, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm 8 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, gồm: Trần Văn Danh, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Hữu Vàng, Nguyễn Hoàng Gia Thắng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Ngọc Ngọc, Đặng Văn Nguyên Thịnh.

Trước đó, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nguyên Thành (17 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) về tội giết người, Ngô Trọng Vương, Ngô Ngọc Hà, Trịnh Trí Nhẫn cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Nguyên Thành có ý định trả thù nhóm của Mi Đen.

Rạng sáng ngày 17-1, nhóm của Thành phát hiện nhóm của Mi Đen “đi bão” sau trận chung kết AFF Cup.

Khi đi đến tỉnh lộ 943, đoạn thuộc khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hoà, TP Long Xuyên, Thành cùng Vương, Hà, Nhẫn và tám bị can trên sử dụng dao tự chế, chĩa đuổi, tấn công nhóm của Mi Đen gây náo loạn trên đường.

Trong lúc đuổi đánh, Thành dùng dao tự chế tấn công khiến VQK (15 tuổi) tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

