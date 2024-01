An Giang: Triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 10-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sàng (54 tuổi) và Tô Văn Tây (29 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 40 ngày 1-1, tổ công tác phòng an ninh điều tra phối hợp phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú làm công tác tuần tra trên địa bàn. Tổ công tác đi đến khu vực chùa Cây Cóc thuộc xã Khánh An, huyện An Phú thì bắt quả tang Sàng và Tây đang tổ chức đưa một người phụ nữ tên T (ngụ tỉnh Kiên Giang) sang Campuchia trái phép.

Nguyễn Văn Sàng và Tô Văn Tây bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: QM

Biết Sàng và Tây bị bắt, ngày 3-1, Đặng Văn Trường (40 tuổi) đã đến công an đầu thú.

Theo cơ quan an ninh điều tra, đây là đường dây đưa người qua lại Việt Nam và Campuchia trái phép, hoạt động trong thời gian dài, có sự câu kết của các đối tượng ở Việt Nam với các đối tượng ở Campuchia. Đường dây hoạt động khép kín, với nhiều thủ đoạn tinh vi và phân công cụ thể vai trò cho từng đối tượng, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đặng Văn Trường đã đến công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan vụ án nhanh chóng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH