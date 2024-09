An Giang: Xử tù người kích động, gây chia rẽ, chống phá Nhà nước 04/09/2024 19:03

Ngày 4-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khanh (62 tuổi) bảy năm tù về tội phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng, năm 2014, bị cáo Khanh từ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến tạm trú tại khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, sinh sống bằng nghề mua bán. Cuối năm 2017, Khanh tạo tài khoản Facebook "Trần Khanh". Đến năm 2019, Khanh kết bạn với nhiều tài khoản Facebook của người Việt Nam ở nước ngoài, như: "Ấn Đặng", "Công dân", "Tai Nguyen", "Kim Vo", "Hai Robert" "Nguyễn Ngọc Trạng", "Thiên Alex", "Bich Le" ...

Từ năm 2021 đến tháng 8- 2023, khi thấy các tài khoản này đăng tải các bài viết, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chống phá công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ...; Khanh đã bình luận, chia sẻ, phát tán các bài viết, tài liệu, hình ảnh, video clip trên.

Qua kiểm tra, rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh An Giang phát hiện thu giữ 183 trang tài liệu, 05 video clip từ tài khoản Facebook "Trần Khanh". Ngày 2-8-2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ điện thoại của Khanh với tên đăng nhập Facebook "Trần Khanh" đã trích xuất thu giữ thêm 1.195 trang thể hiện các bài viết Khanh chia sẻ trên facebook, 310 trang, 05 video clip thể hiện thông tin điện thoại, Facebook, tin nhắn có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, các bài viết mà Khanh chia sẻ có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan Trung ương và cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ chế độ; kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc.