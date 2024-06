Ăn nhiều Kiwi để chống sốt xuất huyết trong mùa mưa 09/06/2024 17:50

Sốt xuất huyết là một bệnh nhiễm trùng khủng khiếp vì nó không chỉ làm cơ thể bạn suy yếu mà còn dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như mất tiểu cầu và đôi khi là hội chứng sốc sốt xuất huyết.

Ăn kiwi giúp cân bằng mức độ điện giải của cơ thể khi mắc bệnh sốt xuất huyết vì nó giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giúp hình thành các tế bào hồng cầu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Do sốt cao và viêm nhiễm, cơ thể cũng có thể bị mệt mỏi và suy nhược liên tục. Vì vậy, điều quan trọng là phải ăn một chế độ ăn giàu dinh dưỡng để giúp phục hồi nhanh chóng và lâu dài. Chế độ ăn uống nên bao gồm các loại trái cây và rau quả giàu dinh dưỡng có nhiều lợi ích cho sức khỏe và trong số đó có kiwi.

Loại trái cây này có nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường mức độ miễn dịch của bạn và cung cấp cho bạn sức mạnh cần thiết.

Lợi ích sức khỏe của kiwi

Kiwi chứa nhiều chất xơ cùng với kali và axit béo omega-3 giúp duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan. Kiwi cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, sức khỏe tiêu hóa và khả năng miễn dịch. Kiwi còn là loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Cung cấp khả năng miễn dịch

Kiwi chứa nhiều chất xơ cùng với kali và axit béo omega-3 giúp duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan. Kiwi cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, sức khỏe tiêu hóa và khả năng miễn dịch. Kiwi là loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Cung cấp khả năng miễn dịch

Vì chứa nhiều vitamin C nên Kiwi có thể giúp kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể rất nhiều. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, kiwi chứa hơn 230% lượng Vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Vì giàu chất chống oxy hóa nên kiwi có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và giảm căng thẳng oxy hóa.

Điều chỉnh sức khỏe tim mạch

Kiwi có đặc tính hạ huyết áp, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Kiwi cũng có hàm lượng chất xơ cao giúp giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm LDL hoặc cholesterol xấu.

Thúc đẩy tiêu hóa

Kiwi chứa nhiều chất xơ giúp giảm táo bón cũng như một loạt các vấn đề và khó chịu về đường tiêu hóa khác.

Điều trị thở khò khè

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết cũng mắc bệnh hen suyễn có thể bị các triệu chứng gia tăng do khả năng miễn dịch thấp. Tuy nhiên, vitamin C giúp giảm bớt điều đó.

Thúc đẩy sức khỏe của mắt

Kiwi rất giàu khoáng chất với hàm lượng chất chống oxy hóa và carotenoids cao. Do đó, chúng giúp ngăn ngừa mất thị lực và các vấn đề về mắt khác có thể xảy ra do khả năng miễn dịch yếu.

Sốt xuất huyết làm giảm khả năng miễn dịch của bạn như thế nào?

Theo các bác sĩ, bệnh sốt xuất huyết ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể và lây nhiễm vào tế bào. Sốt xuất huyết là một bệnh nhiễm trùng do vi-rút lây truyền qua muỗi Aedes cái, vật trung gian truyền tế bào vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết từ người lây sang người khỏe mạnh thông qua vết cắn hút máu.