Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau, cơ quan này đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Chí Tâm (SN 1982, ngụ phường 1, TP Cà Mau) về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật hình sự.



Đến sáng 29-8, TP Cà Mau phong tỏa nhiều khu vực. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian thực hiện phòng chống dịch Covid-19, Nguyễn Chí Tâm - Giám đốc Công ty Thành Tâm đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng, chống dịch Covid-19, gây hậu quả làm lây nhiễm bệnh Covid-19 cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng, chống dịch bệnh (hơn 100 triệu đồng).

Trước đó, vào chiều 22-8, Công an TP Cà Mau đã ký quyết định số 189, khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại Công ty Thành Tâm.