1 nửa thi thể phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn

Ngày 21-8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc một thi thể phụ nữ đang phân hủy trên sông Sài Gòn.



Khúc sông phát hiện vụ việc. Ảnh: KD

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân đang đánh cá trên sông Sài Gòn (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) thì tá hỏa phát hiện một xác người.

Khi lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện đây là thi thể một phụ nữ, đang trong quá trình phân hủy nặng và mất nửa phần trên.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc. Thi thể được phát hiện không có giấy tờ tùy thân.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.