Ngày 17-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã khởi tối vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thị Hiền (58 tuổi, trú thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích.



Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền. Ảnh: CA

Từ năm 2017 tới nay, Hiền đã nhiều lần cho vay lãi nặng với mức lãi suất cho vay là 3.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Trong số những người vay tiền của Hiền có TQH (43 tuổi, trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn).

Ngày 3-8, Hiền yêu cầu H đến nhà trả tiền lãi và tiền nợ gốc đã vay. Tại đây, H trình bày là hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền để trả và xin khất nợ thì bị Hiền dùng đoạn dây điện đánh liên tiếp vào người.

Do chưa có tiền trả, H ngồi cam chịu bị hành hạ mà không dám chống cự lại. Hiền đã dùng dây điện quất vào người nạn nhân 15 lần, gây thương tật 5%.



Anh H., nạn nhân bị Hiền đánh đập, gây thương tích. Ảnh: CA

Công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Hiền thì phát hiện, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu và hợp đồng thể hiện nội dung cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiền là người đứng tên cho vay.

Bước đầu công an chứng minh được tổng số tiền mà Hiền đã hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 115 triệu đồng với sáu hợp đồng cho vay. Theo cơ quan công an, Hiền từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.