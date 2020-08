1 tiệm massage tại Bình Dương chiều khách 'tới Z'

Ngày 19-8, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bảy người liên quan đến việc tổ chức bán dâm tại cơ sở massage Hoàng Thành.



Thời điểm bắt quả tang, nhân viên đang bán dâm cho khách. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính (Công an TP. Dĩ An) bất ngờ kiểm tra ba phòng Vip của cơ sở massage Hoàng Thành (phường An Bình, TP Dĩ An).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang ba nữ tiếp viên của cơ sở đang bán dâm cho khách.

Theo điều tra ban đầu, Cao Thị Mỹ Dung (chủ cơ sở), Nguyễn Thanh Hà, Bùi Văn Tèo, Bùi Văn Tuấn, Phạm Trung Hậu, Nguyễn Quốc Trung và Huỳnh Minh Thanh phối hợp với nhau điều hành việc bán dâm, kích dục cho khách.

Các loại vé thường từ 200.000 đến 1,2 triệu đồng thì khách chỉ được massage, kích dục. Riêng loại vé New Relax Vip với giá 3 triệu đồng nhân viên được bán dâm cho khách, tiếp viên được hưởng 1,4 triệu đồng.

Bước đầu, nhóm người này đã thừa nhận hành vi tổ chức bán dâm.