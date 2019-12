2 giám đốc mua bán hóa đơn trái phép bị khởi tố

Ngày 12-12, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm (43 tuổi, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) và Lê Quốc Thịnh (40 tuổi, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Thị Thắm là giám đốc Công ty TNHH TM và DV Hưng Đức Vinh , còn Lê Quốc Thịnh là giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Chấn Hưng.



Lê Quốc Thịnh và Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an huyện Núi Thành xác định vào năm 2017 và 2018, bà Thắm mua 33 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của ông Thịnh với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là 37 tỉ đồng.

Sau khi kê khai khấu trừ, bà Thắm hưởng lợi GTGT của Nhà nước với số tiền 3,3 tỉ đồng.

Cùng với đó, bà Thắm đã bán hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.