2 người bị tố lừa ‘chạy án’ gần 3 tỉ đồng

Ông Nguyễn Văn Phúc ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng tiếp tục gửi đơn tố cáo việc bị một nhóm người lừa “chạy án” nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng hai lần tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm.



Tố lừa “chạy án” gần 3 tỉ đồng

Theo tố giác, tháng 8-2016, vợ ông Phúc bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố về tội mua bán hóa đơn. Sau đó chủ một bãi trông giữ xe tên NVD (D. “lợn”, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) khoe với ông là có đàn anh xã hội có thể lo được cho vợ ông.

Sau đó D. “lợn” đưa ông Phúc đến gặp NMT (T. “sọ não”, trú quận Kiến An). Người này hứa hẹn sẽ lo cho vợ ông Phúc được hưởng án treo và yêu cầu ông giao 1,5 tỉ đồng thông qua D. “lợn”.

Sau hôm gặp, ông Phúc chạy được 1,2 tỉ đồng đưa trước cho D. “lợn”, ba hôm sau ông giao tiếp 300 triệu đồng cho D. “lợn” để người này giao cho T. “sọ não”. Đến cuối tháng 10-2018, theo yêu cầu của D. “lợn”, ông Phúc lại đưa tiếp 200 triệu đồng để đi cám ơn như lời D. nói.

Giữa tháng 11-2016, D. “lợn” nói ông Phúc đưa thêm 1 tỉ đồng để T. “sọ não” lo cho vợ ông Phúc trắng án nhưng ông Phúc không đồng ý.

Thế nhưng sau đó T. “sọ não” yêu cầu ông Phúc lo thêm 1,25 tỉ đồng nữa nếu không sẽ hỏng việc và ông này lại chạy tiền để đưa cho D. “lợn” như yêu cầu.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11-8-2017, vợ ông Phúc bị phạt bảy năm tù về tội buôn bán hóa đơn và trốn thuế hơn 4,3 tỉ đồng. Nhân viên kế toán cũng bị phạt năm năm tù cùng về hai tội danh trên.

Sau phiên tòa, ông Phúc có hỏi T. “sọ não” thì người này loanh quanh bảo “để hỏi lại”. Sau nhiều lần đòi tiền, ngày 13-2-2018, D. “lợn” đã viết giấy nhận của ông Phúc 2,7 tỉ đồng để đưa cho T. “sọ não” nhờ lo án tù cho vợ ông Phúc và ngày 25-2-2018, D. “lợn” viết giấy cam kết hẹn hai ngày sau sẽ trả cho ông Phúc 2,7 tỉ đồng.

Tối 26-2-2018, ông Phúc cùng hai người khác tới bãi giữ xe của D. “lợn” lấy tiền như lời hẹn thì trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng xuất hiện, yêu cầu nhóm ông Phúc về trụ sở làm việc vì D. “lợn” trình báo nhóm ông tới đánh và đập phá tài sản.

Sau khi xác minh không có chuyện nhóm ông Phúc đánh người, đập phá tài sản như trình báo, chiều hôm sau nhóm ông Phúc được cho về.



Ông Nguyễn Văn Phúc cung cấp giấy viết tay của D. về việc nhận 2,7 tỉ đồng. Ảnh: H.HOÀNG

Hai lần điều tra rồi tạm đình chỉ

Hai ngày sau khi được cho về, ông Phúc đến cơ quan Công an huyện An Dương tố cáo D. “lợn” và T. “sọ não” lừa đảo 2,95 tỉ đồng nhưng sau đó không nhận được phản hồi.

Tháng 4-2018, ông Phúc tiếp tục tới Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng tố cáo D. “lợn” và T. “sọ não” cùng một số file ghi âm có nội dung D. “lợn” thừa nhận nhận tiền để đưa cho T. “sọ não” lo cho vợ ông.

Tháng 5-2018, Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng có quyết định trưng cầu, đề nghị Viện Khoa học hình sự (KHHS) - Bộ Công an giám định các file ghi âm mà ông Phúc cung cấp. Tuy nhiên, tháng 10-2018, Phòng CSHS ra thông báo tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm mà không nêu lý do.

Ông Phúc có đơn khiếu nại việc tạm đình chỉ này, đồng thời giao nộp cho công an giấy tay được cho là của D. “lợn” viết, nội dung đã nhận 2,7 tỉ đồng để đưa cho T. “sọ não”.

Ngày 30-5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ký quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Tuy nhiên, sau một tháng cơ quan này lại ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo mà cũng không nêu lý do.

Sau khi ông Phúc có đơn đề nghị, ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng có văn bản trả lời cho rằng tháng 6-2018 mới nhận được đơn tố cáo của ông Phúc (thực tế ông Phúc đã tố cáo từ tháng 4-2018, tháng 5-2018 Phòng CSHS đã đề nghị trưng cầu giám định âm thanh) nhưng chưa có kết quả giám định âm thanh. Vì vậy, ngày 7-10-2018, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Sau khi phục hồi giải quyết tin báo nhưng chưa triệu tập được D. “lợn”, tháng 6-2019 cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ.

Đề nghị giám định nhưng không bổ sung mẫu so sánh

Theo ông Phúc, cuối tháng 10-2018, sau khi biết Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm, ông đã đề nghị một văn phòng luật sư tư vấn. Luật sư đã có văn bản đề nghị Viện KHHS cho biết nguyên nhân vì sao việc giám định không ra kết quả.

Theo văn bản ngày 27-11-2018 của Viện KHHS - Bộ Công an, việc giám định không thực hiện được do Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng không gửi mẫu bổ sung so sánh. Cụ thể, tháng 5-2018, viện này có nhận được đề nghị trưng cầu giám định âm thanh của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng. Quá trình giám định cơ quan này nhận thấy mẫu so sánh không đủ điều kiện để tiến hành giám định.

Ngày 28-6-2018, Viện KHHS đã có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng bổ sung mẫu so sánh. Tuy nhiên, sau đó Viện KHHS không hề nhận được phản hồi của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng nên đến tháng 8-2018, Viện KHHS đã có công văn hoàn trả mẫu vật giám định cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Theo ông Phúc, Công an TP Hải Phòng chưa làm hết chức trách và ông đang tố cáo sự việc lên các cơ quan trung ương.