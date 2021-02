Ngày 3-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP Mỹ Tho kiểm tra quán karaoke XO ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, phát hiện nhiều người tại đây có biểu hiện nghi vấn.

Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 24 người dương tính với ma túy.

Công an cũng thu giữ các dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, hai đĩa sứ màu trắng có dính chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản vụ việc vi phạm của quán karaoke XO; lập biên bản đối với 24 người có sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra, xử lý theo quy định.