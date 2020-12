27 người dương tính ma tuý trong quán bar nhiều lần vi phạm

Ngày 24-12, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 27 người dương tính với chất ma tuý trong quán bar Diamond Club (đường Trương Chí Cương).

Theo đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 23-12, Công an TP Tam Kỳ huy động cán bộ, chiến sĩ đột kích quán bar Diamond Club do ông Hoàng Văn Nhân (30 tuổi, ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) làm chủ.

Tại đây, công an phát hiện hơn 100 người đang lắc lư, nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 27 người (từ 18 đến 41 tuổi) chủ yếu ngụ tại TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng dương tính với chất ma tuý.



Công an phát hiện 27 người dương tính với chất ma tuý trong quán bar Diamond Club. Ảnh: TN

Ngoài ra, Công an TP Tam Kỳ cũng đã lập biên bản đối với chủ quán bar Diamond Club. Vì quán bar này để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma tuý và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, đầu tháng 9, trong khi tỉnh Quảng Nam có văn bản tạm dừng các hoạt động không cần thiết như: quán bar, karaoke, masage… để phòng chống dịch COVID-19 nhưng quán bar Diamond Club vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Đáng nói, trên trang facebook của quán bar này phát trực tiếp cảnh hàng trăm nam, nữ nhảy múa tưng bừng.

Trang Facebook của quán này còn đăng tải thông tin chào mời khách giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.