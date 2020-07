3 kẻ bịt mặt vào tịnh thất hiếp dâm ni cô

Ngày 18-7, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam, xác nhận đang điều tra nhóm người đột nhập vào tịnh thất hiếp dâm ni cô, cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-7, nhóm ba người đột nhập vào một tịnh thất ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành trộm tủ lạnh, máy lọc nước.

Lúc này, một ni cô trong tịnh thất phát hiện nên la lên. Một trong ba kẻ trộm áp sát, bịt miệng.

Ni cô cắn vào tay người này rồi lao vào phòng khoá cửa nhưng tiếp tục bị hai kẻ trong nhóm xông vào dùng dao uy hiếp, khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi hiếp dâm, ba kẻ này lục và lấy 1,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.