Ngày 1-1, Công an Quận 10, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hưng (60 tuổi), Nguyễn Văn Tân (48 tuổi, quê Ninh Thuận), Lê Bá Chuẩn (60 tuổi), Đỗ Thị Sáng (56 tuổi), Trần Văn Sang (48 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.



Công an khởi tố nhóm 5 người móc túi ở Bệnh viện Tim TP.HCM. Ảnh CA

Theo Công an quận 10, trước đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm về việc một nhóm đối tượng trà trộn để móc túi người đến khám bệnh tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh (Phường 12, Quận 10); Công an Quận 10 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt được nhóm bảy đối tượng, gồm 05 đối tượng trên và Nguyễn Văn Thảo (chồng Nguyễn Thị Hưng; 51 tuổi, ngụ Quận 12), Nguyễn Thị Thùy Linh Trang (32 tuổi, con của Nguyễn Thị Hưng và Nguyễn Văn Thảo).



Con dao mà nhóm đối tượng sử dụng để móc túi. Ảnh: CA

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (Sang, Thảo và Trang ở ngoài cảnh giới; Hưng, Chuẩn, Tân và Sáng vào khu vực khám bệnh, giả vờ chen lấn nộp hồ sơ để móc túi).



Trước đó công an quận 10 đưa về trụ sở để làm rõ về hành vi móc túi ở Bệnh viện Tim. Ảnh: CA

Chỉ từ 5 giờ đến 5 30 phút’ ngày 23/12/2021 các đối tượng đã thực hiện 03 vụ móc túi với số tiền hơn 18 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.