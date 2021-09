Ngày 27-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an phường Hòa Hương và Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bắt giữ sáu người hoạt động cho vay lãi nặng .

Sáu người gồm Hà Văn Đông (24 tuổi), Hoàng Ngọc Phước (21 tuổi), Lê Văn Tú (20 tuổi), Phạm Hữu Quang (23 tuổi, cùng ngụ Thanh Hoá), Trần Văn Vĩnh (29 tuổi), Đoàn Trung Bình (23 tuổi, cùng ngụ Ninh Bình).

Trong sáu người này, Quang, Vĩnh, Bình mỗi người tự hoạt động cho vay riêng. Còn lại hoạt động cho vay chung.



Công an vừa bắt sáu người cho vay nặng lãi. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, những người này thuê trọ tại TP Tam Kỳ và cho hơn 100 người vay hơn 5 tỉ đồng với lãi suất 20-40%/tháng (tương đương 240-280%/năm), qua đó thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.



Những người này hoạt động “tín dụng đen” với thủ đoạn trừ thẳng tiền lãi vào tiền gốc. Nếu người vay 10 triệu, nhóm này chỉ đưa 8 triệu, sau 25 ngày thì thu 12,5 triệu (lãi 4,5 triệu) và sau 25 ngày lại xoay vòng cho vay lại.



Tang vật công an thu giữa. Ảnh: CA

Khám xét chỗ ở, công an thu giữ 16 điện thoại di động, năm CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhiều giấy vay tiền viết tay, 35 triệu đồng tiền mặt và gần 10.000 tờ rơi.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra mở rộng.