An Giang: Bắt quả tang thanh niên cho vay nặng lãi

Tối 9-3, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một thanh niên từ Nghệ An đến Long Xuyên hoạt cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen.

Theo Trung tá Hậu, thời gian qua trên địa bàn TP Long Xuyên xuất hiện tình trạng nhiều người lạ mặt phát tờ rơi với nội dung cho vay trả góp không thế chấp gây mất mỹ quan đô thị, tìm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Đặc biệt hành vi có dấu hiệu của tội phạm cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen. Do đó, Ban lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã lập kế hoạch bắt, xử lý tội phạm.



Nguyễn Mỹ Nam. Ảnh: HD

Qua công tác nắm tình hình, trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự kết hợp Công an phường Mỹ Xuyên bắt quả tang Nguyễn Mỹ Nam (21 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) đang cho người dân vay 5 triệu, lãi suất 30%/ tháng.

Kiểm tra trong xe máy của Nam, công an phát hiện có một hợp đồng vay của người dân khác với số tiền 4 triệu đồng, lãi suất 30%/ tháng.

Đồng thời kiểm tra phòng Nam thuê ở phường Mỹ Thạnh, công an phát hiện và thu giữ một số giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay và 6.000 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp.



6.000 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp thu được từ nhà trọ của Nguyễn Mỹ Nam. Ảnh: HD

Qua làm việc, Nam khai từ tháng 12-2020, Nam từ tỉnh Nghệ An vào TP Long Xuyên hoạt động cho vay với hình thức trả góp hàng ngày, thời hạn góp 25 ngày. Số tiền cho vay từ 2-8 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng. Nam khai thời gian qua tổng cộng đã cho vay tổng cộng 160 triệu đồng.

Theo Công an TP Long Xuyên, sau khi Nam bị mời làm việc đã có tám người dân vay tổng cộng 23 triệu đồng từ Nam đến công an trình báo.

Hiện Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân vay tiền từ Nam đến trình báo vụ việc.