An Giang: Chủ quán karaoke cùng khách sử dụng ma túy

Ngày 8-8, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa kiểm tra, bắt quả tang 18 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Theo đó, vào khoảng 23g ngày 7-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên và Công an phường Mỹ Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Kinh (đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình).

Tại các phòng 301, 401 và 403 của quán công an phát hiện có 12 nam, nữ (tuổi từ 16 đến 37) đang sử dụng trái phép chất ma túy.



Số ma túy tại hiện trường. Ảnh: HD



Các nam nữ sử dụng ma túy tại quán Karaoke. ẢNh: HD

Tại hiện trường, công an phát hiện, thu giữa nhiều viên nén màu hồng và bọc nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều chất bột tinh thể màu trắng nghi là ma túy mà các đối tượng đang sử dụng.

Kết quả kiểm nhanh về ma túy đối với những người có liên quan cho thấy: 12 nam nữ thanh niên ở các phòng karaoke nói trên và 6 nhân viên của quán dương tính với chất ma túy, trong đó có Huỳnh Chí Nhân (36 tuổi, chủ quán).

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.