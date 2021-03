An Giang: Điều tra vụ 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 9-3, Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa phát hiện 34 người mang quốc tịch Trung Quốc nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Rạng sáng 7-3, Công an TP Châu Đốc kiểm tra ô tô 16 chỗ ở khu vực phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, phát hiện tài xế Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi) chở 13 người quốc tịch Trung Quốc.

Qua kiểm tra, 13 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Tài xế khai nhận chở thuê 13 người này từ thị xã Tân Châu (An Giang) đến Châu Đốc "giao" cho một người lạ ở xã biên giới Khánh Bình thì bị công an phát hiện.

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, Công an thị xã Tân Châu cũng liên tiếp phát hiện hai ô tô chở 14 người Trung Quốc chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 4-3, Công an TP Châu Đốc cũng phát hiện ô tô chở bảy người quốc tịch Trung Quốc đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia ở khu vực cầu Cồn Tiên, phường Châu Phú A.

Toàn bộ những người Trung Quốc nói trên khai là đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia làm việc.

Hiện tất cả những người trên được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc và Trạm y tế phường Long Châu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.