An Giang: Khởi tố 4 người trong vụ buôn lậu 51 kg vàng

Ngày 6-11, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam.

Các bị can gồm Trần Văn Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) cùng bị khởi tố về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.



4 bị can vận chuyển 51 kg vàng. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa ngày 30-10, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc.

Thời điểm này bốn bị can trên điều khiển xuồng máy chạy với tốc độ cao sau đó tấp xuồng vào bờ và vận chuyển nhiều bao nilon lên bờ có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra.

Thấy công an, nhóm người này chống trả quyết liệt, ném các bao nilon xuống cánh đồng nước mênh mông rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã kịp thời bắt được bị can Hải. Qua kiểm tra, giám định các bao nilon mà các bị can bỏ lại có chứa 51 kg vàng 9999. Sau đó, bị can Tâm, Bồ và Minh đã đến công an đầu thú.



Số vàng 9999 các bị can vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: HD

Theo công an đây là đường dây mua bán vận chuyển hàng lậu có tổ chức, hoạt động liên tỉnh. Hàng sau khi vận chuyển qua biên giới sẽ được phân phối đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ. Đặc biệt những người trong đường dây này hoạt động rất chặt chẽ, “núp bóng” doanh nhân đi làm từ thiện nhưng thực chất là buôn lậu.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.