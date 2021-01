An Giang: Mật phục phá vụ vận chuyển USD qua biên giới

Ngày 31-01, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mỹ (49 tuổi) và Đỗ Thị Lệ (Lê, 42 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc, An Giang) vì có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Qua thời gian lập ban chuyên án, sáng 30-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Biên phòng tỉnh tiến hành triệt phá vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ nghiệp vụ đã mật phục, chặn bắt Mỹ tại cánh đồng trong khu vực biên giới theo hướng Việt Nam đi Campuchia. Thời điểm này, Mỹ đang vác một bao nilon bên trong có chứa chín cọc tiền tổng cộng 86.200 USD.



Đỗ Thị Lệ. Ảnh: QM



Số thuốc lá lậu tìm được tại nơi ở của Đỗ Thị Lệ. Ảnh: QM

Tại cơ quan công an, Mỹ khai nhận được Lệ thuê vận chuyển số ngoại tệ trên sang Campuchia với giá 200.000 đồng.

Từ lời khai của Mỹ, công an tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lệ. Khám xét nơi ở của người phụ nữ này, công an thu giữ một máy đếm tiền và 2.130 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu. Bước đầu Lệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.